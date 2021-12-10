Інфляція у США прискорилась до рекорду з 1982 року

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Індекс споживчих цін у Сполучених Штатах прискорилася до 6,8% – найвищого значення за майже 40 років.

Про це повідомляє Bloomberg.

Так, проти листопада 2020 року інфляція у США у листопаді прискорилася до 6,8%, на 0,8% вище за жовтневий рівень.

Після публікації даних котирування долара та дохідність 10-річних бондів Казначейства США впали.

Пришвидшення інфляції зумовлено стрімким подорожчанням одразу декількох категорій товарів. Найбільший внесок у місячному вимірі здійснили ціни на газ, житло, продовольство та транспорт.

Такий рівень інфляції посилює тиск на Федеральну резервну систему щодо згортання антикризових заходів на засіданні наступного тижня.

Очікується, що ФРС ухвалить рішення припинити викуп казначейських облігацій та іпотечних паперів раніше, ніж попередньо встановлена середина 2022 року. Такий крок дозволить ФРС, зокрема, почати підвищення облікової ставки.

Базова інфляція, що виключає індекси на нестабільні категорії продукції на кшталт енергоносіїв, зросла на 0,5% у місячному вимірі. У річному – на 4,9%, що теж є рекордом за 30 років.

Читайте більше у статті Ярослава Вінокурова: Друкарський верстат зробив свою справу, США планують згортати антикризові заходи. До чого готуватися світу та Україні?

Нагадуємо:

Сильна економіка США та підвищена інфляція можуть стати підставою для припинення антикризової програми закупівлі активів центробанком раніше, ніж очікувалось наступного року, хоча новий штам Omicron створює ризик для перспектив.

Скорочення обсягів скупки активів – це перший крок до завершення програми агресивної підтримки економіки та ринків, яку розгорнула ФРС від початку пандемії у березні 2020 року, зазначає The Wall Street Journal.

Економічна правда