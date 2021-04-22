Ахметов за все заплатить. Як Зеленський змусить олігархів платити більше податків: деталі таємного документу

Володимир Зеленський пішов на "недоторканого" Ріната Ахметова. Саме так. Олігарх, одним з найбільших талантів якого було вміння домовлятись з усіма українськими президентами, незабаром може втратити десятки мільярдів гривень.

В пошуках додаткових коштів для наповнення бюджету, не сподіваючись на допомогу МВФ, президент вирішив заглянути в кишені найбільш заможних громадян України. Кишеня донецького олігарха виявилась найглибшою.

"Ми готуємо пакет змін до податкового кодексу. Найближчим часом будемо подавати. Я не буду поки розкривати деталі, але ми хочемо зробити так, щоб ті, хто був "дуже хитро зроблений", платили податки в нашій країні", – повідомив нещодавно в інтерв'ю LB міністр фінансів Сергій Марченко.

Саме згадувані міністром фінансів напрацювання дозволять втілити в життя плани Зеленського. Номінальним розробником змін є Мінфін, але ініціатива "розширити базу та адміністрування податків" належить Офісу президента. Відповідав за наповнення нової податкової концепції також голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Президентську ініціативу офіційно називають "податковою реформою", але більш вживаною серед розробників є інша назва – "антиахметівський законопроєкт".

З однією з останніх версій законопроєкту, який цими днями буде погоджуватись в стінах уряду, вдалось ознайомитись "Економічній правді". Після травневих свят документ може бути внесений на розгляд парламенту.

Від змін податкового законодавства в уряді загалом розраховують отримати додаткові 50 млрд грн. І це лише за один рік.

Бізнес яких олігархів, крім Ріната Ахметова, профінансує державний і місцеві бюджети, як тютюнові лобісти використали "хрестовий похід" на олігархів, та чим все це може закінчитись?

Залізний удар по руді

Одна з найбільших помітних ініціатив, яка завдає відчутного удару по імперії Ахметова – це збільшення ренти за видобуток залізної руди. Розробники у такий спосіб розраховують отримати додатковий ресурс для бюджету обсягом 3 млрд грн.

Як сьогодні? Компанії, які видобувають залізну руду, з кожної тони сплачують 11-12% від собівартості продукту. База оподаткування формується з безпосередніх витрат на видобуток руди і оплати праці робітників – приблизно 20-30 дол на тоні.

Тобто за діючими правилами сплати ренти держава отримує приблизно 3 дол з кожної тони видобутої з надр України залізної руди.

Ставки в 11% чи 12% залежать від вартості продукції з 58-відсотковим вмістом заліза на світовому ринку. Точніше по індексу FE CFR China, який розраховує інформаційне агентство Platts. Якщо у звітному податковому періоді ціна становила вище 70 дол за тону, то ставка виходить 12%. Якщо нижче – 11%.

Якщо парламент підтримає ініціативу Мінфіну, вже з 1 липня 2021 року компанії платитимуть ренту не від собівартості, а від тієї самої ринкової ціни. При цьому застосовуватиметься ціна на руду з більшим вмістом заліза – 62%.

Пропонується встановити наступну градацію розміру рентної плати:

якщо ціна менше 65 дол за тону – 0,1%;

якщо ціна від 65 дол до 85 дол за тону – 3%;

якщо ціна від 85 дол до 120 дол за тону – 8%;

якщо ціна від 120 дол до 150 дол за тону – 12%;

якщо ціна від 150 дол до 180 дол за тону – 14%;

якщо ціна більше 180 дол за тону – 16%.

20 квітня вартість однієї тони залізної руди зросла на 3,82 дол – до 178,54 дол. Тобто, якби нові правила діяли вже сьогодні, то застосовувалася б ставка в 14%. При цьому фактично бюджет отримав би майже 25 дол з кожної тони, замість 3-х доларів.

Отримані кошти в пропорції 60 на 40 отримали б державний і місцеві бюджети відповідно.

За оцінками інвестиційної компанії Concorde Capital у 2020 році в Україні виготовили 72 млн тон залізорудної сировини . З них 46,2 млн тон – йдуть на експорт, свідчать дані Укрметалургпрому.

В Україні з десяток підприємств, які займаються видобутком залізної руди. Практично всі вони належать олігархам. І найбільшу частку в цьому бізнесі займає Рінат Ахметов – більше 50%.

Група "Метінвест" (71,24% - СКМ Ахметова і 23,76% Вадима Новінського) повністю контролює Північний гірничо-збагачувальний комбінат (ГЗК), Інгулецький ГЗК та Центральний ГЗК. Крім того, група володіє 46% акцій Південного ГЗК та 29,5% Запорізького залізорудного комбінату (через меткомбінат "Запоріжсталь").

"Метінвест" також є власником 50% акцій Криворізького залізорудного комбінату. Другу половину заводу контролює група "Приват" Ігоря Коломойського. Останній у 2019 році пропонував встановити 75% ренту на видобуток залізної руди, яку продають закордон, а не переробляють в Україні.

ПрАТ "Суха балка" входить в групу DCH Олександра Ярославського. А Полтавський ГЗК та Єристівський ГЗК – в Ferrexpo Костянтина Жеваго.

Єдина компанія, яка не належить до сфери інтересів жодного українського олігарха і займається видобутком залізної руди – "АрселорМіттал Кривий Ріг". Її власником є світовий металургійний гігант – група ArcelorMittal індійського бізнесмена Лакшмі Міттала.

Акциз для "зелених"

Питання запровадження акцизного податку на продаж електроенергії з відновлюваних джерел енергетики вже обговорювалося влітку минулого року.

Тоді Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг пропонувала ввести ставку розмірі 3,2% і за рахунок цього погасити борги перед самими ж "зеленими". На той момент "Укренерго" заборгувало виробникам електроенергії близько 20 млрд грн.

Представники останніх назвали ініціативу регулятора примусовим фінансовим обмеженням гравців ринку і додатковим зниженням "зеленого" тарифу.

"Це погіршує умови для проектів ВДЕ і підштовхує інвесторів все-таки звернутися до міжнародних арбітражів", - заявляв голова "Української вітроенергетичної асоціації" Андрій Конеченков.

Він також звернув увагу, що питання ведення акцизів взагалі не відноситься до повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг і вимагав внесення змін до Податкового кодексу.

За даними ЕП, наразі питання акцизу для "зелених" активно обговорюється і запровадити його планують саме шляхом внесення змін до податкового Кодексу.

Якою може бути ставка? "Пропонується дуже широкий діапазон: від 3,2% до 40%. Точні цифри ще обговорюються", - каже співрозмовник ЕП в уряді. І додає, що в сценарій із запровадженням 40% акцизу ніхто не вірить, хоча така цифра і озвучувалася під час обговорень.

За розрахунками НКРЕКП, мінімальний рівень акцизу в 3,2% може принести понад 1,5 млрд гривень додаткових надходжень на рік.

Найбільше це рішення вдарить по енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова, який є найбільшим виробником "зеленої" електроенергії в Україні із 25% часткою ринку.

Крім ДТЕК, до ТОП-5 виробників зеленої е/е за підсумками минулого року увійшли: Windcraft бізнесмена Карла Стурена, китайська CNBM (колишня Active Solar Андрія Клюєва. – ЕП), VR Capital Річарда Дейтса в партнерстві з інвесткомпанією ICU Макара Пасенюка, "Вітряні парки України" Максима Єфімова та Едуарда Мкртчана.

"Мінус" пільги на земельний податок для гірників

Ще одна норма законопроєкту, яка б’є по бізнесу найбагатшого олігарха країни – це скасування пільги зі сплати земельного податку для гірничодобувних підприємств. Йдеться, зокрема, про компанії, які видобувають корисні копалини та розробляють родовища.

Сьогодні підприємства цього сектору сплачують до бюджетів місцевих громад лише 25% від ставки, яку місцеві ради встановлюють.

Автори "антиахметівського" законопроєкту пропонують прибрати відповідну пільгу з Податкового кодексу. В Мінфіні підрахували, що це дозволить додатково залучити близько 4-5 млрд грн. В Асоціації міст України скромніші оцінки – 2-3 млрд грн.

Якби там не було, але найбільше від цього потерпає саме Ахметов, у якого вдосталь шахт та рудників. За даними ЕП, більше 50% земельного податку, який сплачує гірничодобувний сектор, приходиться саме на підприємства олігарха.

Так, в Топ-10 платників земельного податку, наприклад, постійно фігурує криворізький "Північний гірничо-збагачувальний комбінат", який входить до складу "Метінвесту".

Тобто, власник найбільшого метхолдингу країни через цю норму втрачає мільярди гривень.

Тютюновий збір і слід Кауфмана

Ще одна законодавча ініціатива з документу, яка може стати епіцентром великого скандалу, але уже без Ахметова – це "танці" навколо сплати акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів.

5% відповідного податку, що також йде до місцевих бюджетів, наразі сплачують роздрібні торговці – усі ті кіоски і магазини, які продають сигарети.

Законопроєктом пропонується перекласти це зобов’язання на великих гравців – виробників та імпортерів тютюнових виробів, таких як Philip Morris або Japan Tobacco International (JTI). Буцімто, благородна мета. Але так виглядає лише на перший погляд.

За словами співрозмовників ЕП в парламенті, ознайомлених з ходом написання документу, "тютюнова" норма з’явилась в ньому в останню мить. З подачі голови податкового комітету ВР Данила Гетманцева.

Як зазначає один з співбесідників ЕП, на одній з останінх робочих нарад Гетманцев запропонував президенту відповідні зміни, посилаючись на стурбованих правоохоронців, які, побачили велику частку "тіньових" операцій в сегменті роздрібного продажу тютюну. Мовляв, треба протидіяти мінімізації податку торговцями, які продають сигарети за готівку і без застосування РРО.

На думку авторів, перекладення обов’язку сплати тютюнового роздрібного акцизу на великих гравців, які працюють в прозорому полі, дозволить додатково залучити до бюджету 1,9 млрд грн.

Проте місцеві громади не в захваті від таких змін.

"Усі пропозиції в частині місцевих бюджетів ми з Мінфіном відпрацювали і їх підтримуємо, це призведе до збільшення надходжень громад. Ми навіть звернулися до Офісу президента, щоб їх було розглянуто як невідкладні.

Проте на фініші окремі лобісти, прикриваючись іменем президента, заклали в концепцію вилучення з бюджетів громад 5% роздрібного акцизу з тютюну. Через це муніципалітети втратять 2,4 млрд грн, а справедливих компенсаторів для кожної громади Мінфін не може запровадити", – зазначає виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

Справа у тім, що перерозподіл акцизу на місцеві громади, як передбачається в документі, буде відбуватись через державний бюджет. Запропонований механізм, вважають в Асоціації міст, не може забезпечити справедливе зарахування податку до місцевих бюджетів.

За словами Слобожана, такі норми вигідні власникам роздрібних мереж, які не хочуть адмініструвати місцевий акциз з тютюну.

Наразі немає точних даних, у кого найбільші роздрібні мережі, але головним лобістом відповідної норми співрозмовники називають Бориса Кауфмана, який є співвласником скандального дистриб’ютора "Тедіс Україна".

За словами одного з нардепів, відповідна норма дозволяє "Тедісу" зняти з себе податкове навантаження, з іншого – позбутися дрібних конкурентів. У 2020 році, як зазначили в самій компанії, місцеві бюджети отримали від неї більше 700 млн гривень роздрібного акцизу з продажу тютюнових виробів.

Плата за землю

Взялися автори "податкової реформи" і за фермерів.

По-перше, пропонується скасувати мораторій на індексацію нормативної грошової оцінки земель, від якої залежить розмір податків сільгоспвиробників та орендна плата за користування землею.

Завдяки цьому в уряді розраховують додатково отримати 3,4 млрд грн.

По-друге, підвищується в два рази ставка єдиного податку для платників четвертої групи – сільгоспвиробників. Крім виробників, які працюють на землях закритого грунту (теплиці) та земель водного фонду.

Довідково. Сьогодні для четвертої групи об'єкт оподаткування – земельні площі, база оподаткування – нормативна грошова оцінка землі з урахуванням коефіцієнта індексації. Розмір ставки з одного 1 га землі залежить від категорії та розташування земель. Для ріллі, сіножатей, пасовищ – 0,95% Для ріллі, сіножатей, пасовищ, розташованих у гірських та на поліських територіях - 0,57%. Для багаторічних насаджень – 0,57% Для багаторічних насаджень у гірських та на поліських територіях – 0,19%. Для землі закритого грунту (теплиці) – 6,33%. Для землі водного фонду – 2,33%

Тобто, фермери платитимуть вдвічі більше. Пропорційно збільшенню зростуть і надходження в місцеві бюджети. На думку авторів, це дозволить акумулювати ще 5,3 млрд грн.

Замість висновку

Ситуація в якій опинилась Україна вимагає рішучих дій. Принаймні декларативних.

Падіння доходів державного бюджету, на тлі зростаючих видатків на боротьбу з пандемією, її наслідками та таким бажаним для Зеленського оновленням інфраструктури, які фінансуються переважно за рахунок кредитів, не залишають інших варіантів як підвищувати податки.

Президенту нічого втрачати. Після переможної війни з олігархом Віктором Медведчуком і санкційного тиску на Ігоря Коломойського, смиренно прийнятого на прохання адміністрації президента США, Зеленський вступає в економічне протистояння з найбільшим ваговиком українського олігархату.

Чим це може закінчитись? Якщо в Офісу президента є домовленості з Рінатом Ахметовим і підняття податків буде компенсовано державою з інших, напряму не фінансових джерел, то ініціативу швидко підтримають в парламенті, а рейтинги Зеленського поповзуть вгору.

Хоча 50 млрд грн навряд чи врятують державний бюджет, який і так тріщить по швам.

Якщо ж ініціатива президента є самостійною імпровізацією, то невдовзі Зеленського чекають великі потрясіння і на легке проходження податкових змін розраховувати не варто.

В історії України вже був президент, який спробував протистояти Ахметову.

У 2015 році його монопольному становищу на ринку електроенергії загрожував Петро Порошенко. В якості відповіді колишній президент отримав багатотисячні мітинги шахтарів, які тривали кілька днів і охопили весь центр столиці.

Тодішній план збереження монополії називався "Крєпость". І вона не впала. Чи впаде цього разу?