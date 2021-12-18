Вугільним ТЕС дозволили закуповувати газ для електрогенерації

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, дозволила вугільним електростанціям закуповувати газ для виробництва електроенергії.

Як повідомляє Укрінформ, відповідне рішення НКРЕКП ухвалила на засіданні 17 грудня.

Гранична ціна закупівлі газу для таких виробників становить 4800 грн за 1 тис. кубометрів. Послуга буде дозволена лише в опалювальний період і за крайньої потреби – у разі граничного дефіциту потужності в Об'єднаній енергосистемі країни.

НКРЕКП дозволила Укренерго забороняти доступ до імпорту електроенергії при непідтверджені імпортером графіка постачання

Нацкомісія також дозволила НЕК "Укренерго" позбавляти доступу до міждержавних перетинів (імпорту електроенергії) з Білорусі та Росії компанії, які виграли відповідний аукціон, але не можуть підтвердити графік поставок.

Відповідно до документа графік постачання електроенергії має підтвердити оператор системи передачі суміжної держави (Білорусі чи Росії). Рішення було прийнято з метою запобігання зловживанням на ринку.

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