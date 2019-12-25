Через держмонополію вартість спирта завищена удвічі — в.о. директора "Укрспирту"

НВ.Бізнес

Вартість продажу спирту держпідприємством "Укрспирт" майже вдвічі дорожча за його виробництво.

Про це повідомив в.о. директора Укрспирту Сергій Блескун в інтерв’ю для НВ.Бізнес

Блескун заявив, що як тільки якийсь з великих виробників алкогольної продукції купить свій спиртзавод і почне отримувати спирт за собівартістю - це одразу може вплинути на конкурентів.

"Зараз середня собівартість виробництва спирту становить 190 грн за декалітр, тоді як ми продаємо його за 370 грн за декалітр. В цьому якраз і полягає монополія — самі встановлюємо собі ціну.

Така маржинальність необхідна, щоб підтримувати роботу всіх 41 підприємств. Працює ж тільки 15 заводів. Приватні власники такі витрати нести не будуть", - підтвердив він.

Блескун водночас вважає, що з приходом приватних заводів ціни на алкоголь суттєво не знизяться.



"Вартість спирту відносно невелика і складає 7,4 грн, тобто 8,2% у вартості пляшки горілки. Я думаю, що після покупки спиртзаводу, витрати у виробників скоротяться приблизно на 30%.

Для порівняння: податки займають 25,39 грн у кожній пляшці. Мінімальна роздрібна ціна на пляшку горілки становить 89,4 грн за 0,5 л", - резюмував він.

Нагадуємо:

11 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон, яким скасовується монопольне право "Укрспирту" на виробництво спирту.

Як повідомляв раніше міністр економрозвитку Тимофій Милованов, технічний аудит держпідприємства "Укрспирт" та концерну "Укрспирт" показав, що 22 заводи із 83 перебувають у незадовільному стані і не відповідають технічним вимогам.

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