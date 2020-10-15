Що дасть Україні реформа спиртової галузі?

Нещодавно Україна зробила рішучий стрибок від державної монополії на виробництво спиртів – дала початок масштабній реформі спиртової галузі.

Цей дуже важливий та правильний, на мою думку, крок підвищить рейтинг нашої країни на світовому ринку та призведе до потужного внутрішнього економічного розвитку.

Реформа спиртової галузі відбувається за двома напрямками: демонополізація виробництва та приватизація державного майна.

У той час як Міністерство економіки займається підготовкою економіки до лібералізації виробництва спирту, Фонд державного майна України готує державні підприємства з виробництва спирту до переходу у приватну власність. Чому це не менш важливо?

Шкода від монополії

Я вже кілька разів наголошував на важливості демонополізації галузі для держави. Але тільки через цифри ми можемо отримати наочні та неспростовні докази, чому саме реформа спиртової галузі назріла давно і братися за неї треба негайно. Отже:

Більшість з існуючих спиртзаводів – проблемні чи взагалі непрацюючі. Аудит 78 державних спиртових заводів засвідчив, що 22 з них знаходяться в незадовільному стані і не відповідають технічним вимогам, а 43 – тривалий час не працюють. Держава витрачає на їх утримання близько ста мільйонів гривень щороку.

Штучна монополія є спотворенням ринку, що генерує безліч негативних явищ. Серед них – несправедливе ціноутворення, корупція та поява тіньового ринку.

Від того, що на сьогодні спиртова галузь на 60% працює "в тіні", державний бюджет щороку недоотримує 8-10 мільярдів гривень! Виведення спиртового бізнесу "на світло" дозволить припинити ці жахливі втрати.

Спирти – дуже конкурентний ринок у всьому світі. Я маю на увазі як харчові, так технічні спирти.

Спиртзаводи задовольняють потреби фармацевтичної та хімічної галузі, сільського господарства, харчової промисловості та інших сфер. Україна, маючи величезну матеріальну базу для виробництва спиртів, може стати лідером у цій галузі.

При чому не лише забезпечувати внутрішній ринок, а й широко експортувати спиртову продукцію.

Для цього потрібне ефективне управління спиртзаводами, якого можна досягти лише через їх передачу у руки приватного інвестора.

Часті зміни менеджменту на держпідприємстві "Укрспирт" і незадовільні фінансові показники його діяльності – яскраве свідчення того, що держава не спроможна займатися якісним бізнес-управлінням (але вона й не повинна, бо державні пріоритети – перш за все безпекові та стратегічні).

Натомість приватний інвестор, який вкладе в спиртзаводи свої гроші та управлінський досвід, буде вкрай зацікавленим у їхньому розвитку та прибутковості, що й гарантує Україні лідируючі позиції на світовому ринку спиртів.

У виграші – обидві сторони

В свою чергу ситуація, коли на території нашої держави працюватиме успішний бізнес, принесе безліч переваг. Це й генерування нових робочих місць, і наповнення місцевих та державного бюджетів за рахунок сплати податків.

Інвестори, які приватизують державні спиртзаводи, точно будуть забезпеченні умовами для процвітання, бо потенціал виробничих потужностей наших спиртзаводів – величезний, і економічний ефект від їх використання може бути вражаючим.

Заводи ДП "Укрспирт" можуть виробляти понад 36 мільйонів декалітрів на рік. На них працюють професіонали з багаторічним досвідом. Українська продукція має попит в Туркменістані, Грузії, Азербайджані, Туреччині, Австрії, Польщі, В’єтнамі, Угорщині, Словаччині та інших країнах.

Окремо хочеться додати, що держава гарантувала новим власникам спиртзаводів виграшне конкурентне становище завдяки двом чинникам.

По-перше, до літа 2021 року в Україні не видаватимуться дозволи на будівництво і введення в експлуатацію нових спиртзаводів, тож провадити діяльність фактично можна буде тільки тим, хто придбав спиртзаводи у держави.

По-друге, до 2024 року на законодавчому рівні буде обмежений імпорт спиртів в Україну, тож внутрішній ринок – ваш, панове!

На правах реклами зазначу, що об’єкти, які наразі потребують ліквідації, насправді теж можуть бути цікаві інвесторам. Завдяки підведеним до них комунікаціям та збудованій довкола інфраструктурі, на їхній базі можна створювати ефективні логістичні центри, торговельні об’єкти та виробництва різноманітного профілю.

Зрушили з мертвої точки

Процес приватизації спиртзаводів вже успішно стартував. Першим ми оголосили аукціон по Немирівському спиртзаводу, він відбудеться 15 жовтня. Ми вже прогнозуємо широкий інтерес потенційних інвесторів до активу.

Це й не дивно, бо Немирівський спирт вважається одним із кращих на ринку та використовується для виготовлення люксової лікеро-горілчаної продукції. На цьому тижні Фонд держмайна оголосив також про проведення приватизаційного аукціону "Лопатинського" МПД.

Загалом ми вже внесли на сайт privatization.gov.ua інформацію щодо 12 спиртових активів. Оголошено аукціони по 10 об’єктам. За ними підуть й інші.

З середини жовтня ми матимемо досить щільний графік – щотижня по два приватизаційних аукціони. Стартова ціна лотів буде максимально справедливою – тому що була визначена за результатами прозорої інвентаризації.

Зрештою, ми все одно розраховуємо на суттєве зростання ціни від початкової за рахунок конкурентних торгів великої кількості гравців. Як показує досвід, збільшення ціни в рази – це вже не мрія, а реальність.

Далі – буде

Наші наміри щодо демонополізації спиртового ринку дуже серйозні та впевнені. Ми плануємо продовжити приватизацію у перевірений та надійний спосіб, ефективність якого ми демонстрували протягом минулого року – через чесні та прозорі приватизаційні аукціони.

Безпрецедентно повна інформація про всі спиртзаводи доступна усім потенційним покупцям – на сайті з віртуальними кімнатами даних. Все у кращих традиціях приватизаційного процесу, за який Фонд держмайна відповідає своєю репутацією.

Нам жодного разу не було соромно за свою роботу, і 2 млрд гривень надходжень від приватизації, які ми вже принесли до бюджету (уп’ятеро більше плану, а це ще навіть не кінець року!) – тому підтвердження.

Щодо спиртзаводів – чекаємо таких же неперевершених результатів. Робимо все, щоб Україна отримала інвестиції, прозорий ринок, чесну конкуренцію, та якомога швидше завоювала репутацію країни, де вести бізнес легко та приємно!