Фонд держмайна виставив на аукціон ще три об'єкти "Укрспирту"

Фонд держмайна оголосив про проведення ще 3 аукціонів з приватизації об'єктів ДП "Укрспирт" - Довжоцького, Залозецького та Мартинівського місць провадження діяльності та зберігання спирту.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Онлайн аукціон приватизації Залозецького МПД відбудеться - 2 грудня, Довжоцького МПД - 3 грудня, а Мартинівського МПД - 4 грудня.

"Приватизація зазначених активів відбувається в рамках демонополізації спиртової галузі та для створення ринку виробництва спирту на конкурентних засадах.

Інвестування в спиртові активи через приватизацію це можливість для їхніх майбутніх власників отримати ліцензію на право виробництво спирту, що стане для них суттєвою конкурентною перевагою на ринку", - додали у Фонді.

Нагадаємо:

Шостий об’єкт "Укрспирту" "пішов з молотка" за ціну, майже втричі вищу за стартову. Держпідприємство на Львівщині придбало ТОВ "ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС".

Загалом Фонд держмайна залучив понад 268 мільйонів гривень завдяки приватизації об’єктів "Украспирту" - на сьогодні це 6 об’єктів нерухомості.

Раніше інвесторів знайшли Немирівське, Артемівське, Овечацьке, Лопатинське та Бершадське МПД.

Повідомлялось, що за 9 місяців поточного року "Укрспирт" отримав на 63,4% більше чистого прибутку, ніж за відповідний період 2019 року.

Напередодні не відбувся аукціон з продажу Хоростківського спиртзаводу, його виставлять на повторний аукціон зі зниженням стартової ціни.

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Економоічна правда