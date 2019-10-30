Нефьодов: На мої рішення Хорошковський не впливає

Очільник Державної митної служби Максим Нефьодов спростував вплив Валерія Хорошковського на прийняття рішень в установі.

Про це він заявив під час звіту на засіданні фінансового комітету Верховної Ради.

"За останній рік я бачив Хорошковського два рази, в деяких органах влади.



Я точно можу запевнити, що Хорошковський не підтримує зі мною близьких стосунків, не спілкується зі мною, і в мене не було з ним зустрічі один на один", - заявив Нефьодов.



Нефьодов також підкреслив, що спілкувався з Хорошковським і Анатолієм Макаренком (колишній глава ДМС - ЕП) стосовно деяких технологічних моментів роботи митниці.



"Я відверто можу сказати, що питав його (Хорошковського - ЕП), як і пана Макаренка, про те які він використовував методи, і він мені дав технологічну пораду стосовно специфіки перегляду ризиків на топ-20 товарів", - прокоментував очільник митниці.



Нефьодов також спростував можливість того, що Хорошковський впливає на роботу митниці.



"Він точно не впливає зараз на мої рішення", - резюмував Нефьодов.



Нагадаємо:

Від початку жовтня журналісти "Схем" змогли зафіксувати щонайменше два візити Валерія Хорошковського на Банкову.



Валерій Хорошковський – український політик, бізнесмен, колишній власник телеканалу "Інтер". Обіймав посади міністра економіки в уряді Віктора Януковича, голови Державної митної служби за президентства Віктора Ющенка, голови Служби безпеки за президентсва Віктора Януковича, міністра фінансів і першого віце-прем'єр-міністра в уряді Миколи Азарова.

Хорошковський залишив Україну наприкінці 2012 року. За даними ЗМІ, проживав у Монако. Його виїзду за кордон передував конфлікт із екс-прем'єр-міністром Миколою Азаровим. У грудні 2012 року Хорошковський, перебуваючи на посаді першого віце-прем’єра, написав заяву про звільнення. Він обґрунтував своє рішення "незгодою щодо повторного призначення Миколи Азарова на посаду прем’єра".