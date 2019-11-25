Нефьодов: Рахунки ДФС щодня блокуються судовими позовами

За останні 3 місяці було лише 2 дні, коли рахунки Державної фіскальної служби не блокувалися судовими позовами.

Про це повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов у коментарі Інтерфакс-Україна.

"За останні 3 місяці було лише 2 дні, коли ДФС могла за що-небудь заплатити, тому що її рахунки щодня блокуються різними судовими позовами. Тому у нас виникла проблема з оплатою останнього траншу, але лише з технічних причин. Ми щодня подаємо платежі до Держказначейства. Але все буде добре", — заявив голова митниці.

За його словами, наразі тривають судові процеси, у яких держава прагне розблокувати рахунки ДФС, адже судова заборона не дозволяє здійснювати майже всі витрати, окрім тих, які захищені зокрема щодо виплати зарплат співробітникам.



Нагадаємо, що 15 листопада Державна митна служба зареєструвала юридичні особи усіх 16 митниць та призначило в.о. для кожної з них, повноціний запуск оновленої митниці готується у грудні.