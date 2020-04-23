Бізнес оцінив роботу податкових органів
Європейська Бізнес Асоціація провела нову хвилю опитування бізнесу щодо якості роботи податкових органів - показник податкового індексу за період листопад 2019 - березень 2020 року склав 2,95 балів із 5.
Про це повідомляє прес-служба ЄБА.
Зазначається, що у попередньому періоді цей показник становив 2,90 балів.
"Податковий індекс, який двічі на рік вимірює Європейська Бізнес Асоціація, перебуває у негативній площині протягом всієї історії дослідження з 2011 року.
У поточній хвилі опитування найгірше податкові та фінансові експерти компаній оцінили якість податкового законодавства України, найкраще - ситуацію щодо фіскального тиску на бізнес", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, майже половина респондентів (49%) повідомили про те, що тиск був майже відсутній, ще 11% опитаних експертів взагалі не зіштовхнулися з цим явищем.
"У попередній хвилі таких було 29% та 9% відповідно. За цей період відчутні прояви фіскального тиску відчули на собі тільки 24% опитаних (28% у минулому періоді)", - додали в Асоціації.
Серед методів тиску, які все ще спостерігаються, бізнес назвав такі:
- необґрунтовані інформаційні запити;
- "пропозиції" сплати податків авансом;
- невчасне подання звітності через технічні збої роботи серверу ДПС є причиною штрафів;
- нарахування спірних штрафних санкцій, обтяжливі перевірки тощо.
"Кількість незадоволених роботою податківців суттєво зменшилася - 17% (29% у попередньому періоді). Водночас зросла кількість респондентів, що вказали на задовільний рівень послуг - 51%, тоді як у минулій хвилі таких було 38%. Ще 32% опитаних зазначили, що задоволені якістю податкових сервісів", - свідчать результати дослідження.
"Результати опитування демонструють суттєве покращення оцінки рівня фіскального тиску та якості податкових послуг експертами Асоціації.
Сподіваємося, що така позитивна тенденція збережеться й під час наступних хвиль дослідження, якщо Податкова служба й надалі працюватиме над побудовою партнерських відносин з платниками податків та покращенням сервісної складової", - заявила заступниця директора з представництва інтересів компаній-членів ЄБА Світлана Михайловська.
Підкреслюється, що найнижчі оцінки отримали такі складники податкового індексу, як якість податкового законодавства та процес адміністрування податків і підготовки звітності.
Зокрема, удвічі скоротилася частка задоволених якістю податкового законодавства - з 15% у попередньому періоді до поточних 7%. Кількість незадоволених також дещо збільшилася - до 30%. Ще 63% експертів вважають якість податкового законодавства України задовільним.
"Всього 6% опитаних вважають, що чинний податковий режим сприяв розвитку їхнього бізнесу, тоді як у минулому періоді таких було 11%. До того ж, тільки 11% респондентів оцінили процес підготовки податкової звітності та адміністрування податків позитивно, натомість 34% вважають процедуру обтяжливою", - підкреслили в Асоціації.
Довідка. Під час розрахунків до уваги бралися 4 критерії:
- Якість податкового законодавства;
- Обтяжливість/легкість адміністрування податків;
- Фіскальний тиск;
- Якість податкового обслуговування.
Загальне значення Податкового Індексу – це інтегральний розрахунок середнього значення кожного з вищенаведених факторів. У поточній хвилі опитування взяли участь 105 податкових та фінансових експертів Асоціації.
Економічна правда
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