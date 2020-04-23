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Бізнес оцінив роботу податкових органів

Четвер, 23 квітня 2020, 12:15
 

Європейська Бізнес Асоціація провела нову хвилю опитування бізнесу щодо якості роботи податкових органів - показник податкового індексу за період листопад 2019 - березень 2020 року склав 2,95 балів із 5.

Про це повідомляє прес-служба ЄБА.

Зазначається, що у попередньому періоді цей показник становив 2,90 балів.

"Податковий індекс, який двічі на рік вимірює Європейська Бізнес Асоціація, перебуває у негативній площині протягом всієї історії дослідження з 2011 року.

У поточній хвилі опитування найгірше податкові та фінансові експерти компаній оцінили якість податкового законодавства України, найкраще - ситуацію щодо фіскального тиску на бізнес", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, майже половина респондентів (49%) повідомили про те, що тиск був майже відсутній, ще 11% опитаних експертів взагалі не зіштовхнулися з цим явищем.

"У попередній хвилі таких було 29% та 9% відповідно. За цей період відчутні прояви фіскального тиску відчули на собі тільки 24% опитаних (28% у минулому періоді)", - додали в Асоціації.

Серед методів тиску, які все ще спостерігаються, бізнес назвав такі:

  • необґрунтовані інформаційні запити;
  • "пропозиції" сплати податків авансом;
  • невчасне подання звітності через технічні збої роботи серверу ДПС є причиною штрафів;
  • нарахування спірних штрафних санкцій, обтяжливі перевірки тощо.

"Кількість незадоволених роботою податківців суттєво зменшилася - 17% (29% у попередньому періоді). Водночас зросла кількість респондентів, що вказали на задовільний рівень послуг - 51%, тоді як у минулій хвилі таких було 38%. Ще 32% опитаних зазначили, що задоволені якістю податкових сервісів", - свідчать результати дослідження.

"Результати опитування демонструють суттєве покращення оцінки рівня фіскального тиску та якості податкових послуг експертами Асоціації.

Сподіваємося, що така позитивна тенденція збережеться й під час наступних хвиль дослідження, якщо Податкова служба й надалі працюватиме над побудовою партнерських відносин з платниками податків та покращенням сервісної складової", - заявила заступниця директора з представництва інтересів компаній-членів ЄБА Світлана Михайловська.

Підкреслюється, що найнижчі оцінки отримали такі складники податкового індексу, як якість податкового законодавства та процес адміністрування податків і підготовки звітності.

Зокрема, удвічі скоротилася частка задоволених якістю податкового законодавства - з 15% у попередньому періоді до поточних 7%. Кількість незадоволених також дещо збільшилася - до 30%. Ще 63% експертів вважають якість податкового законодавства України задовільним.

 

"Всього 6% опитаних вважають, що чинний податковий режим сприяв розвитку їхнього бізнесу, тоді як у минулому періоді таких було 11%. До того ж, тільки 11% респондентів оцінили процес підготовки податкової звітності та адміністрування податків позитивно, натомість 34% вважають процедуру обтяжливою", - підкреслили в Асоціації.

Довідка. Під час розрахунків до уваги бралися 4 критерії:

  • Якість податкового законодавства;
  • Обтяжливість/легкість адміністрування податків;
  • Фіскальний тиск;
  • Якість податкового обслуговування.

Загальне значення Податкового Індексу – це  інтегральний розрахунок середнього значення кожного з вищенаведених факторів. У поточній хвилі опитування взяли участь 105 податкових та фінансових експертів Асоціації.

Економічна правда

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ЄБА бізнес податки

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