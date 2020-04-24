Цушко може зайняти високу посаду в уряді

23 квітня Василь Цушко подав декларацію на посаду заступника міністра фінансів.

Про це свідчать дані реєстру електронних декларацій на сайті НАЗК.

"Він може зайняти посаду керівника митниці, але рішення на даний момент ще не прийняте", - сказав ЕП співрозмовник в комітеті з питань фінансів,податкової та митної політики.

Раніше, лідери фракцій Верховної Ради домовилися створити тимчасову слідчу комісію, щоб перевірити заяву екс-міністра фінансів Ігоря Уманського про втрати державного бюджету через "скрутки" ПДВ.

Відповідна постанова про створення комісії зареєстрована в парламенті

Рішення про створення слідчої комісії Рада планує прийняти сьогодні.

Керівник комісії - перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету Іван Крулько (Батьківщина)

Як уже писала ЕП, на період дії карантину парламентарі ухвалили особливий порядок призначення держслужбовців без проведення конкурсів на контрактній основі.

Нагадуємо:

Цушко чотири рази обирався депутатом парламенту: у 1994, 1998 (Селянська партія), 2002 і 2006 роках (Соціалістична партія).

Після обрання Олександра Мороза спікером Верховної Ради став лідером парламентської фракції Соцпартії.

З грудня 2006 по грудень 2007 Цушко був міністром внутрішніх справ, змінивши на посаді Юрія Луценка. Після звільнення Цушка (за станом здоров’я), Луценко повернувся на посаду.

Цушко також був міністром економіки в уряді Миколи Азарова з 11 березня 2010 по 9 грудня 2010.

На цій посаді Цушко пообіцяв, що уряд введе податок на розкіш

Псля реорганізації міністерства і відставки Цушка, експрезидент Віктор Янукович виніс на голосування Ради кандидатуру Цушка на посаду голови АМКУ. Цушко очолював комітет до лютого 2014-го.

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Галина Калачова, ЕП