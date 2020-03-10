"Митниця - не скарбничка": Нефьодов відповів на критику від Зеленського 

Очільник митниці Максим Нефьодов заявив, що надходження до митниці зменшились через уповільнення економіки, падіння промисловості та зміну курсу долара.

Про це він повідомив в інтерв’ю для Радіо.НВ.

"Ми ж усі розуміємо, що фіскальні органи — це не якась скарбничка, яка просто друкує кошти незалежно ні від чого… Митниця збирає певний відсоток від того імпорту, який надходить до країни.

Звичайно, митниця має працювати як коректний калькулятор, не має права закривати очі на якесь заниження митної вартості чи так званий пересорт, коли одні товари підмінюються іншими, тощо.

Але говорити про те, що митниця може виконувати цей індикатив безвідносно до макроекономічних параметрів — це просто математично невірно", - заявляє очільник ДМС.

"Бюджет на цей рік складався ще влітку минулого року в зовсім іншій макроекономічній ситуації. Тоді курс був вищий за 27 грн/$ і при цьому імпорт активно зростав, тому в бюджет цього року закладено середній курс 27 грн/$ та зростання імпорту на 11,3%.

У той же час станом на зараз курс 24,8 грн/$, і при цьому імпорт не тільки не зростає, а й падає.

Дуже важливо відмітити, що просідають не ті категорії, де саме є контрабанда (одяг, взуття, телефони, медицина тощо).

В такому разі можна було би справді дорікати митниці: "Як же так, українці раптом почали споживати менше телефонів чи носити менше шкарпеток, це явно не відповідає дійсності"....А падає в першу чергу імпорт сировини", - підкреслює Нефьодов.

Нефьодов заявляє, що факторами, які вплинули на надходження в митницю є загальне падіння цін через уповільнення світової економіки, і певні проблеми із українською промисловістю.

Нагадуємо:

4 березня, перед голосування за зміну уряду, президент Володимир Зеленський розкритикував економічну політику уряду та надходження в державний бюджет від митниці.

За два місяці нового року невиконання держбюджету становить 16 мільярдів гривень. 13 мільярдів із них це провал надходжень від митниці.

...нам розповідають про рішучий та безкомпромісний бій з контрабандою та наразі виглядає так, що у цьому бою контрабанда відправляє митницю в нокаут.

Митниця повинна збирати не лайки у фейсбуці, а гроші у казну", - підкреслив Зеленський.





