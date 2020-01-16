Рада підтримала скандальний законопроєкт про зміни до податкового кодексу

Верховна Рада проголосувала в другому читанні за скандальний законопроєкт 1210, який передбачає норми трансфертного ціноутворення, введення плану дій BEPS, підвищення лімітів для ФОПів і в тому числі передбачає підвищення акцизу на сигарети і ренти на видобуток залізної руди.

Автор ініціативи глава парламентського комітету з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев. За документ проголосували 283 народних депутата, проти 37.

Законопроєкт також враховує поправку про підвищення річних лімітів для фізичних осіб-підприємців (ФОП) 1-3 груп до 1 млн грн, 5 млн грн та 7 млн грн.

Загалом розгляд правок у залі парламенту відбувався з 11:00, з перервами у роботі Ради. Найбільш активним був депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко, який наполягава на голосуванні майже усіх правок свого авторства.

Депутат "ЄС" Олексій Гончаренко показує обсяг тексту правок

Також Гончаренко наголошував, що у нардепів не було часу достатньо ознайомитися з текстом правок до законопроєкту.

Бізнес-спільнота раніше розкритикувала законпроект - бізнес турбують високі штрафи, розширення бази оподаткування рентою і зміни по акцизах.

Нагадаємо:

Законопроєкт №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві" прийняли в першому читанні 3 грудня 2019 року.

Комітет рекомендував до першого читання прийняти альтернативний 1210-1, але все заблоковано через одіозність документа.

В інтерв'ю ЕП міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що наявність BEPS в законопроєктах №1209 і №1210 - лише одна з причин їх критики.



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Економічна правда