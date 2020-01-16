Рада підтримала скандальний законопроєкт про зміни до податкового кодексу
Верховна Рада проголосувала в другому читанні за скандальний законопроєкт 1210, який передбачає норми трансфертного ціноутворення, введення плану дій BEPS, підвищення лімітів для ФОПів і в тому числі передбачає підвищення акцизу на сигарети і ренти на видобуток залізної руди.
Автор ініціативи глава парламентського комітету з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев. За документ проголосували 283 народних депутата, проти 37.
Законопроєкт також враховує поправку про підвищення річних лімітів для фізичних осіб-підприємців (ФОП) 1-3 груп до 1 млн грн, 5 млн грн та 7 млн грн.
Загалом розгляд правок у залі парламенту відбувався з 11:00, з перервами у роботі Ради. Найбільш активним був депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко, який наполягава на голосуванні майже усіх правок свого авторства.
Також Гончаренко наголошував, що у нардепів не було часу достатньо ознайомитися з текстом правок до законопроєкту.
Бізнес-спільнота раніше розкритикувала законпроект - бізнес турбують високі штрафи, розширення бази оподаткування рентою і зміни по акцизах.
Нагадаємо:
Законопроєкт №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві" прийняли в першому читанні 3 грудня 2019 року.
Комітет рекомендував до першого читання прийняти альтернативний 1210-1, але все заблоковано через одіозність документа.
В інтерв'ю ЕП міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що наявність BEPS в законопроєктах №1209 і №1210 - лише одна з причин їх критики.
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Економічна правда
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