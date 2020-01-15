Прем'єр хоче переатестувати всіх співробітників Податкової
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив підготувати проведення переатестації всіх співробітників Державної податкової служби у зв'язку з виявленням фактів корупції в управлінні ДПС в Одеській області.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Ми нікому не дозволимо в новій податковій вимагати гроші у підприємців і прикриватися "дахом". Всі корупційні прояви в державних органах будуть знищені в корені. Якщо раніше подібні ситуації були нормою, то зараз цього не буде. Судячи з того, що ця історія сталася недавно - далеко не всі державні службовці усвідомили, що правила змінилися", – написав Гончарук.
Прем'єр зазначив, що розслідування таких випадків буде максимально публічним, щоб люди знали в обличчя хабарників і корупціонерів.
Гончарук доручив керівнику ДПС Сергію Верланову поїхати на місце події, розібратися в ситуації і доповісти про результати.
Також доручив провести перевірку доброчесності та відповідності антикорупційному законодавству керівників територіальних органів ДПС та її центрального апарату.
Крім того, в двотижневий термін Верланов зобов'язаний розробити і подати в Кабмін план переатестації всіх співробітників Державної податкової служби.
Нагадуємо:
Виконувача обов’язків начальника Головного управління Державної податкової служби в Одеській області викрили на пропозиції хабара у розмірі 25 тисяч доларів керівнику підрозділу регіональної прокуратури.
Економічна правда
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