Верланов відповів ексміністру фінансів щодо маніпуляцій з ПДВ

Голова Державної податкової служби Сергій Верланов заявив, що усі звинувачення щодо схем з податками "базуються виключно на вкидах неперевіреної інформації третіми особами, які і є, найімовірніше, тими ділками, що десятиліттями годувалися на шахрайських схемах".

Про це він сказав в інтерв'ю Obozrevatel.

"Коли в податкову прийшла нова команда й розпочалася реформа, то було декілька речей, яким ми приділили особливу увагу. Система адміністрування податку на додану вартість та його автоматичного відшкодування була першою з них.

Згадані шахрайства з ПДВ, а саме повторні використання документів, підміна товарних позицій та інші подібні схеми фактично зникли. На сьогодні ми ведемо точкову боротьбу із намаганнями певних регіональних груп зареєструвати якісь ризикові податкові накладні. Але все це припиняється. Система зараз працює на зовсім іншому рівні", - розповів Верланов.

Він запевнив, що про промислові масштаби маніпуляцій з ПДВ, які мали місце в минулому, вже давно не йдеться.

"Ці матеріали давно перебувають в полі зору правоохоронних органів і, мабуть, вже декілька разів були перевірені. А ось те, що подібне інформаційне сміття став ретранслювати тоді ще чинний міністр фінансів, справді стало сюрпризом для багатьох. І найкращою оцінкою якості цих "доказів" стало негайне усунення пана Уманського із обійманої посади", - підкреслив голова Податкової.

Він вважає, що ця тема роздмухується шутчно "з метою дестабілізувати фінансову та політичну ситуацію в державі в інтересах певних сил".

"Це неприємно, хоча спростовувати безпідставні звинувачення, що ґрунтуються на набраних на комп’ютері табличках без підписів та печаток, мені здається безглуздим. Але є й хороша новина. Паном Уманським, як мені відомо з преси, було скеровано певні матеріали до СБУ та Генеральної прокуратури.

Отже, ця особа набула процесуального статусу заявника, і я особисто зацікавлений у якнайшвидшому розслідуванні, за результатами якого ті чи інші люди можуть свій процесуальний статус змінити", - зазначив Верланов.

Нагадаємо:

Колишній міністр фінансів Ігор Уманський ініціював відставки голови ДПС Сергія Верланова та голови Державної митної служби Максима Нефьодова.

Він пояснив, що причиною цього були, зокрема, "скручування" ПДВ, від яких, за його словами, держбюджет втрачає 5 млрд грн щомісяця.

Верховна Рада призначила Уманського міністром фінансів 4 березня, а звільнила - 30 березня.