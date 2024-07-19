Новини 19 липня: глобальний технологічний збій, ситуація зі світлом скоро покращиться

Про технологічний збій. Серія технічних збоїв порушила роботу авіакомпаній, банків і Лондонської фондової біржі в п'ятницю після того, як корпорація Microsoft повідомила про перебої в роботі своїх онлайн-сервісів.

Проблему, яка спричинила світовий технологічний збій, було "виявлено, ізольовано та виправлено", запущено процес усунення неполадок.

Про євробонди. НАК "Нафтогаз України" здійснила обов'язкові платежі за єврооблігаціями відповідно до графіка реструктуризації.

Про санкції. Прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер заявив, що 44 європейські країни схвалили план боротьби з "тіньовим флотом" російських нафтових танкерів, які використовуються для обходу міжнародних санкцій.

Реклама:

Про гранти на освіту. Кабінет міністрів України погодився з пропозицією Міністерства освіти та науки про експериментальне запровадження грантів на навчання у закладах вищої освіти.

Про ВПК. Велика Британія та Україна підписали міжурядову Угоду щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку українських оборонних спроможностей.

Про енергетику. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що інформація про загоряння трансформаторів на Південноукраїнські АЕС - не правда і російський наратив.

Реклама:

Міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив, що найближчим часом ситуація в енергосистемі поліпшиться.

У суботу 20 липня графіки відключення світла будуть застосовувати не повну добу: з 00:00 до 02:00 та з 05:00 до 24:00.

Енергоблок №3 Рівненської АЕС 16 липня було під'єднано до енергосистеми після 45 діб ремонту, але поки що він не може працювати на повну потужність через обмеженість мережі.

Про курсові рекорди. Долар продовжив серію цінових рекордів, здорожчавши до нового максимуму у 41,49 гривні.

Ексклюзиви ЕП.

На світовому ринку маркетплейсів з'явився потужний гравець. Однак реалізації амбіцій китайської Temu можуть завадити вкрай низька якість її товарів та протидія західних регуляторів.