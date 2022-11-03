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Падіння ВВП Росії у вересні поглибилось

Четвер, 3 листопада 2022, 17:40 - Олексій Павлиш

У вересні 2022 року падіння ВВП Росії, за оцінкою Мінекономрозвитку РФ, становило 5% у річному вимірі після падіння на 4,1% у серпні.

Про це пише "Интерфакс" із посиланням на огляд Мінекономрозвитку РФ "Про поточну ситуацію в економіці".

Зазначається, що у липні зафіксували падіння ВВП на 4,3% у річному вимірі, у червні - на 5%, у травні - на 4,5%, у квітні - на 2,7%, зростання на 1,4% у березні, на 4,2% - у лютому та 5,7% - у січні.

За оцінкою міністерства, спад ВВП РФ у 3 кварталі 2022 року становив 4,4% у річному вираженні після зниження на 4,1% у 2 кварталі та зростання на 3,5% у 1 кварталі.

Зниження ВВП РФ за січень-вересень 2022 року Мінекономрозвитку оцінило на рівні 2%.

Мінекономрозвитку РФ прогнозує спад ВВП РФ у 2022 році на 2,9%, зниження у 2023 році на 0,8% і зростання на 2,6% у 2024 і 2025 роках.

Водночас прогнози Центробанку РФ щодо динаміки економіки Росії на 2022-2025 роки більш консервативні, ніж очікування уряду РФ.

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Банк Росії минулого тижня поліпшив прогноз зниження ВВП РФ у 2022 році до 3-3,5% з 4-6% за попереднім липневим прогнозом.

При цьому у 4 кварталі 2022 року ЦБ очікує спад економіки на 6,4-7,8% у річному вираженні.

Нагадаємо:

У 3 кварталі 2022 року зниження реальних наяних доходів населення РФ становило 3,4% у річному вимірі.

Президент РФ Володимир Путін стверджує, що у Росії вже "склався зрілий бізнес", який нібито "спокійно" перехоплює ринки, які звільняються.

Насправді ж санкції проти РФ стали причиною відходу міжнародних компаній з країни-агресора та викликали дефіцити у Росії у різних сферах: від комерційних дронів до картону для харчової упаковки, від сировини для виробництва кави й чаю до дефіциту фармобладнання.

Російські компанії зіткнулись з технологічною кризою через санкції Заходу - через них виникла серйозна нестача напівпровідникових схем, електричного та компʼютерного обладнання, які потрібні для дата-центрів у країні.

При цьому, Росія, як і очікувалось, за перші 6 місяців великої війни зазнала найбільшої еміграції мільйонерів. До кінця 2022 року РФ можуть покинути 15 тисяч мільйонерів.

А російські бізнесмени, які постраждали від санкцій Заходу, почали їздити до Ірану, щоб вивчити досвід життя цієї країни під санкціями США.

Війна в Україні та глобальна енергокриза стануть поворотною точкою для світового енергетичного ринку - російський експорт енергоносіїв ніколи не повернеться до рівнів 2021 року, а до 2030 року впаде рівно на 50%.

Читайте також: Санкції наче не завдають сильного удару по Росії, але це не так. Дослідження економістів

Економічна правда

ВВП Росія економіка війна
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