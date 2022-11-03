У РФ офіційно визнали падіння реальних доходів населення третій квартал поспіль

У 3 кварталі 2022 року зниження реальних наяних доходів населення РФ становило 3,4% у річному вимірі.

Про це пише "Интерфакс" із посиланням на дані Росстату.

У 2 кварталі року показник скоротився на 0,8% у річному вимірі, в 1 - на 1,2%.

Загалом за січень-вересень 2022 року реальні наявні доходи населення РФ знизилися на 1,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, свідчать дані Росстату.

При цьому Мінекономрозвитку РФ прогнозує зниження реальних наявних доходів населення РФ на 2,2% у 2022 році з подальшим зростанням на 1,6% у 2023 році.

Нагадаємо:

Президент РФ Володимир Путін стверджує, що у Росії вже "склався зрілий бізнес", який нібито "спокійно" перехоплює ринки, які звільняються.

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Насправді ж санкції проти РФ стали причиною відходу міжнародних компаній з країни-агресора та викликали дефіцити у Росії у різних сферах: від комерційних дронів до картону для харчової упаковки, від сировини для виробництва кави й чаю до дефіциту фармобладнання.

Російські компанії зіткнулись з технологічною кризою через санкції Заходу - через них виникла серйозна нестача напівпровідникових схем, електричного та компʼютерного обладнання, які потрібні для дата-центрів у країні.

При цьому, Росія, як і очікувалось, за перші 6 місяців великої війни зазнала найбільшої еміграції мільйонерів. До кінця 2022 року РФ можуть покинути 15 тисяч мільйонерів.

А російські бізнесмени, які постраждали від санкцій Заходу, почали їздити до Ірану, щоб вивчити досвід життя цієї країни під санкціями США.

Війна в Україні та глобальна енергокриза стануть поворотною точкою для світового енергетичного ринку - російський експорт енергоносіїв ніколи не повернеться до рівнів 2021 року, а до 2030 року впаде рівно на 50%.

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Економічна правда