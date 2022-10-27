Путіну примарилось, що економіка РФ уже пройшла "пік труднощів" із санкціями

Президент РФ Володимир Путін стверджує, що у Росії вже "склався зрілий бізнес", який нібито "спокійно" перехоплює ринки, які звільняються.

Про це він сказав на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу "Валдай" у Москві, відповідаючи на питання ЗМІ.

Російський диктатор стверджує, що пік труднощів в економіці РФ, пов'язаних із санкціями, нібито вже пройдено.

"Відповіддю на всі нинішні виклики має стати розбюрокрачування і підтримка бізнесу, збільшення простору для економічної діяльності", - стверджує Путін.

Він також заявив, що "зміцнення економічного суверенітету РФ буде основою для майбутнього розвитку країни".

Путін також сказав, шо нібито дії РФ "щодо зміцнення суверенітету дуже привабливі для багатьох країн, незважаючи на спроби заходу її оббрехати".

"У Росії дуже багато друзів у світі, і їй не потрібно нікому нічого нав'язувати", - вважає президент РФ.

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"Ми нічим не жертвуємо, ми працюємо над зміцненням фінансового, економічного суверенітету.

Є в нас чи немає нобелівських лауреатів - хіба справа в цьому? Ось колишньому президенту США дали. Хіба це показник якихось досягнень? За всієї поваги...", - резюмував Путін.

Насправді ж санкції проти РФ стали причиною відходу міжнародних компаній з країни-агресора та викликали дефіцити у Росії у різних сферах: від комерційних дронів до картону для харчової упаковки, від сировини для виробництва кави й чаю до дефіциту фармобладнання.

Російські компанії зіткнулись з технологічною кризою через санкції Заходу - через них виникла серйозна нестача напівпровідникових схем, електричного та компʼютерного обладнання, які потрібні для дата-центрів у країні.

При цьому, Росія, як і очікувалось, за перші 6 місяців великої війни зазнала найбільшої еміграції мільйонерів. До кінця 2022 року РФ можуть покинути 15 тисяч мільйонерів.

А російські бізнесмени, які постраждали від санкцій Заходу, почали їздити до Ірану, щоб вивчити досвід життя цієї країни під санкціями США.

Війна в Україні та глобальна енергокриза стануть поворотною точкою для світового енергетичного ринку - російський експорт енергоносіїв ніколи не повернеться до рівнів 2021 року, а до 2030 року впаде рівно на 50%.

Нагадуємо:

Повідомлялось, що Міністерство фінансів Росії у внутрішніх оцінках прогнозує скорочення ВВП агресора на 12% через санкції, що може знищити "десятиліття економічного зростання". Публічно у відомстві цю цифру заперечують.

Банк Росії очікує, що за підсумками 2022 року ВВП РФ скоротиться на 8-10%.

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Економічна правда