Санкції наче не завдають сильного удару Росії, але це не так. Дослідження економістів

З початку війни міжнародні партнери України схвалили сім санкційних пакетів, які обмежили доступ Росії до міжнародної торгівлі, заблокували резерви та змусили міжнародні компанії масово тікати з країни.

Разом з тим прогнози економістів щодо економіки РФ від місяця до місяця поліпшувались. Вірогідно, через те, що санкції запроваджувалися недостатньо швидко та були не настільки потужними.

Хоча G7 і взялися за головні статті доходів РФ, нафту та вугілля, аналітики Київської школи економіки переконані, що без додаткових санкцій наслідки вже схвалених заходів можна побачити не раніше кінця 2023 року. Ключовим тут є газове ембарго з боку країн ЄС.

Попри це, російська економіка на шостому місяці повномасштабної війни проти України є ослабленою та вразливою.

Напередодні Київська школа економіки (KSE) детально дослідила, як санкції впливають на російську економіку, чи відчувають наслідки росіяни та який вплив обмеження матимуть в довгостроковій перспективі. Головні тези дослідження ЕП наводить нижче.

Падіння доходів від нафти та газу

Усі прогнози економістів сходяться на тому, що російська економіка у 2022 році скоротиться і продовжить падіння наступного року, після почнеться її відновлення. У червні ВВП РФ впав на 4,9% у річному вимірі, і в середньому прогнози передбачають падіння у 9,5% за підсумками року.

Зумовлено це трьома факторами. Перше, це зниження внутрішнього попиту через інфляцію та дефіцит імпортних товарів. Другим чинником є падіння інвестицій в основний капітал, а третім – швидке падіння імпорту.

Попри те, що економіка агресора адаптується, Росії знадобиться 10 років, аби повернутися на економічний рівень 2021 року. Промислове виробництво вже скоротилося на 1,8% у червні, причому найбільше постраждало виробництво авто (-62,2%), тютюнових виробів (-32,3%) та компʼютерів (-12%).

Натомість Росія продовжує заробляти мільярди доларів від нафтогазового експорту, що зумовило рекордний за весь час профіцит поточного рахунку. У другому кварталі року він сягнув 70 млрд дол, адже через ціни на нафту та газ експорт зріс на 19,7%, а імпорт при цьому впав на 22,4%.

Проте навіть з урахуванням цін на основні статті російського експорту, доходи від нього зменшуються. У другому кварталі нафтогазовий експорт зріс лише на 20% в річному вимірі, хоча у першому кварталі – аж на 59%.

Фінансування війни коштом лікарень

Станом на початок липня державний бюджет РФ зведено з профіцитом у 23,5 млрд дол. Проте цей надлишок майже повністю накопичили ще в першому кварталі. У квітні-червні доходи майже зрівнялися з витратами.

Одночасно із падінням доходів не пов'язаних з нафтою та газом, залежність Росії від їх продажу зросла до 50% усіх надходжень бюджету. Для порівняння, в минулі роки цей показник становив в середньому 32%, що свідчить про більшу вразливість бюджету РФ. Особливо, коли доходи від нафти й газу постійно падають – за підсумками липня вони були на 22,5% менші, у порівнянні з аналогічним місяцем 2021 року.

На що ж РФ витрачає зароблені кошти? Передусім, на криваву війну проти українців – видатки на оборону зросли у 2,5 раза, а на підтримку економіки – на 55%. При цьому фінансування охорони здоровʼя впало на третину, як і охорона довкілля. На майбутнє російський уряд планує секвестр бюджету, чим забере кошти з державних програм на 26,1 млрд дол у 2023-2025 роках.

За словами міністра фінансів РФ Антона Сілуанова, цьогоріч дефіцит бюджету сягне 2% ВВП або 50-66 млрд дол. Цю діру покриватимуть коштами Фонду національного багатства, який ще називають "гаманцем Путіна".

Наразі у фонди знаходиться 210,6 млрд дол або 8,1% ВВП Росії. Від початку року обсяг коштів в ньому зріс у доларовому еквіваленті через зміцнення рубля та переоцінку активів в іноземній валюті та золоті. В національній валюті фонд втратив 26%, адже з нього вливали кошти в економіку та бюджет.

4 мільйони безробітних

Масовий вихід іноземних компаній та опосередкований вплив санкцій вдарили по російському ринку праці. У травні та червні офіційний рівень безробіття у РФ становив 3,9%.

Цей показник зростатиме, оскільки контракти більшості співробітників залишивших Росію компаній закінчуються 31 липня. Після цієї дати без роботи залишаться ще щонайменше 350 тисяч росіян.

За прогнозами МВФ на кінець 2022 року рівень безробіття у РФ досягне 9,3% – 3,8 мільйона росіян.

Причому тенденція зачепить різні регіони країни по-різному. Наприклад, за оцінками Російського центру стратегічних досліджень, до кінця року безробіття у 16 ​​регіонах РФ зросте у два і більше разів відносно рівня січня-березня, а у 53 регіонах – у півтора раза й більше. Передусім це стосується сфери транспорту і логістики, автомобілебудування, гуртової торгівлі та електронної комерції, лісопромисловості.

Також росіяни стали менше заробляти: реальна зарплата у травні впала на 6,1% в річному вимірі.

Доходи росіян "зʼїдає" інфляція, яка у червні становила 15,9% у річному вимірі. Хоча вона залишається високою, за перші три тижні липня зростання цін сповільнилося до 15,37%. Це експерти пояснюють зниженням споживчого попиту і зміцненням рубля, що вплинуло на вартість валютно-чутливих товарів.

На кінець року у МВФ та Світовому банку прогнозують інфляцію в країні понад 20%, а в Центробанку РФ – до 15%. На 2023 рік економісти закладають її уповільнення до близько 10%.

Резерви падають під грифом "таємно"

Банківська система також постраждала від західних санкцій. Відключення найбільших банків від системи SWIFT, вихід платіжних систем Visa та Mastercard змусили Центробанк РФ забезпечувати банки додатковою ліквідністю.

Аналітики вважають, що через це баланс регулятора буде під загрозою, оскільки санкції впливатимуть на проблемні кредити та призводитимуть до дефолтів. При цьому росіяни виводять свої кошти з банків, про що свідчить скорочення на 3,8% обсягу депозитів фізосіб за перші пів року.

Російські міжнародні резерви, понад половина (близько 300 млрд дол) з яких заморожені союзниками України й недоступні для помʼякшення наслідків санкцій, за п'ять місяців великої війни впали з історично високого рівня в 643,2 млрд дол до 572,1 млрд дол на кінець липня.

Те, що залишилося, Кремль намагається "захистити", віднісши дані про резерви до державної таємниці.

Рятують високі ціни на газ

Росія є першим у світі експортером природного газу. Найбільші обсяги її блакитного палива продаються на європейському ринку. У 2021 році ЄС придбав 140 млрд кубометрів російського газу трубопроводами та ще 15 млрд кубометрів через СПГ-термінали.

Після вторгнення Росії в Україну Євросоюз прийняв план REPowerEU, який передбачає повну відмову блоку від російського викопного палива до 2027 року. До кінця 2022 року країни планували скоротити споживання газу на третину, але вже зараз обсяги його постачання з РФ скоротились на 43%.

Причина такого надмірного скорочення в тому, що "Газпром" сам скручує крани у якості "покарання" за введені санкції.

На початку серпня експорт російського газу в ЄС впав нижче 1 млрд кубометрів на тиждень. Це втричі менше, ніж в аналогічний період 2021 року. Росія повністю припинила постачання газопроводом Ямал-Європа, і лише на 40% використовує українську ГТС та на 20% – "Північний потік-1".

Західні санкції обмежили РФ доступ до ринків капіталу та енергетичних технологій. Через це та скорочення імпорту росіяни за 4 роки можуть втратити видобуток 550 млрд кубометрів газу. Найбільше постраждає розробка та розвідка родовищ в Західному Сибіру та на півострові Ямал.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує, що через скорочення постачань видобуток Росії вже цього року зменшиться на 12% до 668 млрд кубометрів палива.

Недофінансування та дефіцит технологій призведуть до затримки низки російських експортних інфраструктурних проєктів. Початок видобутку на нових великих родовищах загальмується, адже вони приєднані до цих потужностей.

Наприклад, через відмову від сертифікації "Північного потоку-2" росіянам доведеться відкласти початок видобутку на Харасевейському родовищі, заявлена потужність якого 32 млрд кубометри газу на рік. А через зрив будівництва заводу Baltic LNG буде відкладено запуск видобутку на гігантському Тамбрейському родовищі.

Також затримається реалізація проєкту Arctic LNG 2 потужністю 27 млрд кубометрів газу на рік, який планували запустити у 2023-2024 роках.

І хоча постачання в ЄС вже впало до рекордно низьких рівнів, а видобуток скорочуватиметься, цього року Росія все одно отримає найбільшу в історії експортну нафтогазову виручку. Станеться це через високі ціни на європейських хабах. За першу половину 2022 року РФ отримала 75 млрд дол лише на продажі газу в ЄС, що втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Видобуток нафти скорочується

У 2021 році на Росію припадало 14% глобального ринку сирої нафти, що робило її третім експортером у світі. П’яту частину постачань росіяни продавали у Китай, а половину – у країни ЄС.

Після вторгнення в Україну під санкції потрапило 92% постачань російських нафти та нафтопродуктів у ЄС та 100% – у США. Під обмеженнями опинилось 62% російського експорту нафти та нафтопродуктів.

Ембарго ЄС на морські постачання нафти почнуть діяти лише з 5 грудня, а заборона на постачання нафтопродуктів – з 5 лютого 2023 року.

Оскільки санкції невдовзі почнуть діяти, країни вже потроху відмовляються від російської нафти та нафтопродуктів. У червні в структурі російського експорту частка ЄС впала з 50% до 39%, а Британії – з 11% до 0%.

Водночас частка Китаю зросла з 4% до 24%, а Індії – з 1% до 11%. Тобто росіяни намагаються якомога швидше переорієнтуватися з європейського на азійський ринок.

Експорт російської сирої нафти в червні впав на 250 тис барелів, але виручка все одно зросла до 20 млрд дол завдяки високим світовим цінам.

Очікується, що в липні доходи РФ від експорту нафти становитимуть 17 млрд дол, що стане найнижчим результатом з моменту вторгнення в Україну. Російський експорт продовжує падати.

Переорієнтувати його повністю на Китай – не вийде, адже Піднебесна жорстко диверсифікує постачання та не хоче потрапляти в залежність від інших країн. Та і логістично відвантажувати великі обсяги проблематично через західні санкції на транспортування.

Великі нафтові компанії BP, Equinor, Shell, ExxonMobil і Total Energies покинули російський ринок. Також вийшли або припинили інвестиції четвірка найбільших світових нафтосервісних компаній – Halliburton, Schlumberger, Weatherford і Baker Hughes.

Західні країни ввели санкції на постачання нафтогазових технологій та обмежили доступ до позик.

Через всі ці обмеження російський нафтовидобувний арктичний проєкт "Восток" вартістю 180 млрд дол довелося відкласти до 2029 року. Раніше його планували запустити у 2024-му.

"Восток" мав видобувати 2 млн барелів високоякісної сирої нафти на добу, але тепер не може бути реалізованим через нестачу західного обладнання та програмного забезпечення.

Така ж доля спіткала проєкт "Сахалін-1", який належав ExxonMobil. Видобуток на ньому скоротився у 22 рази – до 10 тис барелів на добу.

Попри скорочення доходів у другому кварталі, Росію все одно врятують високі світові ціни. Від продажу нафти у січні-червні агресор отримав 120 млрд дол, що у півтора раза вище, ніж у 2021 році.

Коли надприбутків не стане

В першій половині 2022 року нафтогазові доходи наповнили половину російського бюджету. Падіння країни-агресора напряму залежить від того, наскільки активно світ відмовлятиметься від сировини з Росії.

Санкції позбавили російську нафтогазову галузь майбутнього видобутку, але вона досі тримається завдяки високим світовим цінам. Як довго країна-агресор збиратиме енергетичні мільярди?

В Київській школі економіки вважають, що критично низьким показником є 150 млрд дол на рік. Десь з цієї позначки Росія буде змушена широко використовувати свої резерви та коригувати курс рубля.

Очікується, що у 2022 році Росія отримає 325 млрд дол. Проте з 2023 року набуде чинності ембарго і доходи впадуть на 40% до 180 млрд дол на рік.

Утім це лише базовий прогноз. В одному зі сценаріїв світ може зануритись у велику рецесію. Ціни на нафту можуть впасти до 60 дол за барель. В такому випадку у 2023 році Росія від продажу нафти отримає на 86 млрд дол менше.

Також можливий сценарій повного припинення прокачування "Північним потоком-1" та українською ГТС, що потенційно може позбавити Росію у наступному році ще 79 млрд дол.

Отже, у випадку припинення постачання газу на європейський ринок та поступового подешевшання нафти на світовому ринку, доходи Росії у 2023 році можуть скласти 109 млрд дол замість 180 млрд дол. Це значно нижче критичного рівня у 150 млрд дол та може завдати болісного удару по російській економіці.