Привіт, білоруський трикотажу, прощавайте, вілли в Італії: підсумки економічного фронту 5 березня

"Звичайні росіяни" залишилися не лише без консолей, а й без комп'ютерів, ігор і брендів одягу getty images

За даними Міжнародного валютного фонду, війна, яку віроломно розпочала Росія проти України, матиме страшні наслідки для світової економіки. Страшні, бо передусім вдарить по найбіднішим країнам, підвищивши ціни на продовольство та енергоносії.

Інфляція, яка розігналася у світі ще до війни, буде прискорюватися з новою силою внаслідок російської агресії. Центральним банкам доведеться набагато швидше переходити до жорсткої монетарної політики, що суттєво гальмуватиме світову економіку.

Звісно, найбільше від війни страждає економіка України. За попередніми розрахунками Національного банку, наразі ВВП України складає близько половини того, яким воно було до початку військових дій. Економіка росії, у свою чергу, ризикує впасти на 7%. При тому, що на її території не обстрілюють та не підривають цивільну інфраструктуру, будинки, стратегічні мережі тощо.

День за днем росія перетворюється на "ще північнішу Корею", повністю закриту від світу та поставлену на межу виживання діями свого ж диктаторського керівництва.

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Про масовий вихід з росії оголосили провідні ІТ-компанії та виробники комп’ютерного устаткування. Microsoft , AMD , Intel припинять постачати росії високотехнологічне устаткування та програмне забезпечення. Країна-агресор невпинно наближається до Кам’яного віку.

Пришвидшують цей рух й у самій росії, відрізаючи своїх громадян від глобальних соціальних мереж та обмежуючи можливості на купівлю валюти чи грошові перекази.

Новий день, нова російська ізоляція

Технофронт

Технологічні компанії продовжують розривати всякі економічні зв’язки з агресором. Зокрема, повністю припинила постачання своїх чипів, смартфонів та навіть побутової техніки компанія Samsung.

За даними аналітичної компанії Counterpoint, Samsung Electronics посідає перше місце з виробництва телефонів у Росії з часткою ринку 30% у четвертому кварталі 2021 року, випереджаючи Xiaomi з 23% та Apple з 13%.

Також зупинив відносини з Росією технологічний гігант IBM. Компанія більше не продаватиме жодних технологій країні-агресору.

Насолила російському креативному сектору компанія Adobe. Тепер у росії не буде таких програм, як Photoshop, Premiere, Illustrator, Lightroom: продаж нових ліцензій зупинено.

Слідкувати за падінням економіки РФ тепер можна в Telegram ЕП

Російський айтівцям, які думають, що санкції їх не зачеплять, бо вони все одно працюють на закордонних клієнтів, також не пощастило. Отримати оплату за свою роботу вони, швидше за все, не зможуть. Платіжна система Payoneer, яку часто використовують для оплати послуг аутсорс-працівників, виходить з рф.

"Ми ухвалили рішення зупинити доступ до послуг Payoneer новим клієнтам у Росії і завершити виконання своїх зобов’язань з нашими поточними глобальними партнерами та клієнтами, які працюють в Росії, відповідно до умов договору. Ми не можемо з чистою совістю підтримувати діяльність агресивного уряду, який порушує десятиліття миру в Європі", — заявили у компанії.

Не працює у росії й PayPal та Revolut. Остання відключила не лише російських, але й білоруських користувачів.

Росіян не лише позбавили доступу до програм, але й до знань. Одна з провідних систем онлайн-освіти Coursera призупинила весь свій бізнес у росії, а контент російських користувачів більше не буде доступним на платформі. Цим же шляхом пішла й платформа для організації роботи репетиторів Preply та стрімінговий сервіс аудіокниг Storytel.

Пограти у комп’ютерні ігри у вільний від навчання час також вже не вийде. Найбільші виробники відеоігр EA та Activision Blizzard заявили, що зупинять нові продажі своїх продуктів у РФ через її збройну агресію проти України. До них приєднався й розробник GTA Rockstar Games та платформа хмарного ґеймінгу Boosteroid.

Бізнес-фронт

Про вихід з російського ринку чи припинення економічних відносин з росією 5 березня повідомили: рейтингове агентство Moody's, група Henkel, платформа eBay, ІТ-компанія Luxoft DXC Technology Company, та один з найбільших магістральних провайдерів Cogent, який вирішив відключити від мережі російських користувачів.

Росіяни більше не зможуть подивитися ігри чемпіонату Франції з футболу, попиваючи пиво компанії Heineken.

Замість брендового дорогого одягу Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent, менш дорогого Massimo Dutti, Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Uterque чи навіть просто спортивного одягу PUMA мешканці країни-агресора звикають носити косоворотку, лапті та ватніки, або ж сподіватися на порятунок "білоруського трикотажу".

Всі брендові магазини у росії закриють, а полетіти купити одяг за кордон навіть найбагатші росіяни більше не зможуть: небо над Європою закрите, а російські авіакомпанії відмовляються летіти навіть у ті країни, які не закрили їм небо: бояться арештів.

Наближеним до російського диктатора особам так взагалі більше нема куди летіти: захід арештовує їхні яхти та вілли. Тож проклинати "загниваючий захід" з вілли на березі італійського озера Комо більше не вийде.

Вихід західного бізнесу з росії став настільки масовим, що він загрожує втратою роботи вже 3 мільйонам росіян. Проте далі буде ще гірше. Особливо, якщо росія втратить ринки збуту своїх нафти та газу.

Кожен день війни наближає рф до енергетичного ембарго. Так, у традиційно привітній для російського газу Німеччині вже задумалися про будівництво СПГ-терміналу задля відмови від російського газу, а у США хочуть відмовитися від російської нафти.