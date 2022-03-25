Зняття з "газової голки" та плач олігархів: підсумки на економічному фронті 25 березня

Зовсім скоро росіянам доведеться діставати старі CD плеєри з дисками з нульових getty images

Арсенал російської зброї вичерпується в міру того, як нові хвилі російського наступу розбиваються об українську оборону. "Бліцкриг" російської "спецоперації" провалився, тому армія агресора вдається до відверто терористичних методів війни.

Через численні поразки майже на всіх фронтах росія почувається як загнаний звір і готова застосовувати навіть ще більш смертоносну зброю проти мирного населення України.

Так само росія почувається й на економічному фронті з єдиною лише різницею: тут вона не може похвалитися жодною перемогою чи хоча б натяком на неї. Такі провали змушують російське керівництво завдавати контрудари, "стріляючи собі у ногу".

Таких вистрілів було вже декілька: спершу погроза Заходу дефолтом росії, потім оголошення планів проводити націоналізацію у "кращих традиціях" 1917 року. Зрештою, росія погрожує світу стабільністю постачання власних газу та нафти, на експорті яких й тримається вся "велич" її економіки.

Хроніки енергонезалежності

Ще з перших днів російської війни проти України у 2014 році Захід не міг дійти консенсусу щодо відповіді на російську агресію. Санкції ЄС мали дуже обмежений ефект та загалом не завдавали російській федерації достатнього болю, щоб приборкати її апетити на нову велику війну.

Не в останню чергу м’якість відповіді ЄС на дії росії забезпечували тісні економічні зв’язки агресора з найбільшими економіками Європи, зокрема з Німеччиною. Остання навіть попри незаконну окупацію росією Криму та частини Донбасу, продовжували будувати газогін "Північний потік-2".

Німеччина роками покладалася на російський газ та абсолютно не дбала про власну енергетичну безпеку. Як наслідок, країна 55% всього газу імпортувала з рф.

При цьому залежність Німеччини від росії лише зростала після невдалих рішень політиків відмовитися від використання атомної енергії на користь електростанцій, які працюють на блакитному паливі.

Але після 24 лютого навіть найбільші прихильники російського газу, здається, схаменулися. Хоч і зі значним запізненням, проте Європа почала переглядати свою енергетичну політику та шукати додаткові джерела постачання газу.

Над диверсифікацією постачальників газу задумалися і в Німеччині. Міністр економіки країни Роберт Хабек заявив, що ФРН вже зменшила частку російського газу з 55% до 40%. До кінця 2022 року частка російського газу має впасти ще більше — до 30%, а до літа 2024 року країна має стати повністю незалежною від російського газу.

Допомогти зменшити залежність ЄС від російського газу мають інші постачальники. Перекрити відсутність російського газу видобутком європейських країн не вдасться, а постачання газу з Середньої Азії росія блокує. Тож чи не єдиним замінником росії на ринку блакитного палива залишаються постачальники скрапленого газу, зокрема США.

Останні вже підписали з ЄС угоду про постачання додаткових 15 млрд кубометрів СПГ. Більше цього, шантаж рф згуртував Євросоюз перед спільною загрозою. Тож там ухвалили рішення проводити спільну закупівлю газу, відмовившись від окремих контрактів кожної країни з "Газпромом" та іншими постачальниками.

Перетворення росії на ненадійного постачальника енергоресурсів, який шантажує споживачів припинення поставок — це чудовий шанс для інших експортерів. Цим шансом вже вирішила скористатися Канада, яка до кінця 2022 року планує наростити експорт нафти на газу на 7%.

"Реагуючи на запити від союзників про допомогу у подоланні дефіциту, спричиненого війною в Україні, канадська промисловість спроможна поступово збільшити експорт газу та нафти в 2022 році на 300 тис барелів на добу. Мета – замінити російську нафту й газ, не збільшуючи глобальних шкідливих викидів", – повідомили в Міністерстві природних ресурсів Канади.

Якщо ж росія продовжить шантажувати Європу припиненням постачання газу, вимагатиме за своє блакитне пальне оплату в непередбачених контрактами валютах, то перелік країн, які збільшуватимуть свій видобуток та експорт буде зростати ще більше.

"Плач" олігархів

Крім секторів російської економіки та фінансової системи агресора, Захід вирішив покарати ще й наближених до керівництва кремля осіб. Тих, хто за роки правління владімір путіна нажив багатомільярдні статки. Російських олігархів.

Арешт вілл, яхт, дорогої нерухомості, банківських рахунків та інших активів дуже боляче вдарив по способу життя найбагатших росіян. Так боляче, що змусив їх на весь світ ледь не плакати про свою "гірку долю" та неможливість найняти прибиральниць чи водіїв.

"Моє життя змінилося за одну ніч. Наш бізнес повністю зруйнований. Все, що ми будували 30 років, зараз повністю зруйновано. І ми якось маємо розпочати нове життя", — жалівся на свої нещастя співвласник "Альфа-Груп" російський олігарх Пьотр Авен в інтерв'ю FT.

"Це дуже дивно – опинитися під санкціями, бо ти зустрічався із президентом. Ми намагаємося бути абсолютно поза політикою. Під час зустрічей із путіним я представляв "Альфа-Груп", але зовсім не себе особисто", — додав він.

Поки Авен жалівся на свої біди британським журналістам, інші російські багатії не гаяли часу та намагалися врятувати свої супер-яхти.

Так, яхта підсанкційного олігарха Алєксєя Мордашова повернулася із Сейшел до Владивостока. Для того, аби напевне уникнути арешту, яхта перестала транслювати свою локацію, що суперечить міжнародним морським правилам.

Такий прихований спосіб пересування використали власники ще щонайменше 8 яхт переважно підсанкційних олігархів.

Мега-яхти, що належать росіянам, становлять аж 10% світового флоту, повідомляє Superyacht Group. Мордашов, сталевий мільярдер і третя найбагатша людина Росії, взимку припаркував Nord на Мальдівах і Сейшельських островах.

Російські компанії прощаються зі співробітниками та ПЗ

Вже місяць ми ведемо підрахунки компаній, які пішли з російського ринку чи хоча б обмежили діяльність в країні-агресорі. Окрім безпосередньо зменшення асортименту товарів та послуг і зникнення відомих назв брендів, бойкот компаній та санкційні обмеження кожен день призводять до втрати робочих місць.

За підрахунками Центру протидії дезінформації при РНБО лише за перші два тижні росія втратила близько 100 тисяч робочих місць. Аналітики Bloomberg вважають, що внаслідок розв’язаної путіним війни роботу можуть втратити близько 3 млн росіян.

Навіть кремлівська влада, хоч і традиційно занижує цифри, вже почала визнавати, що людей в РФ чекає зростання безробіття.

Останнє означає, що втрати вже не можна приховати – їх починає відчувати населення, яке в кращому випадку відправляють на простій на невизначений термін зі зменшеною зарплатою, а в гіршому – просто звільняють з роботи.

При чому, якщо в перші два тижні війни мова в основному йшла про роботу у міжнародних компаній, то зараз вже безпосередньо російські компанії призупиняють виробництво та згортають бізнес.

Як завжди, першими відчули критичний ефект представники малого та середнього бізнесу. Так, кожна п’ята невелика компанія скоротила чи відправила штат на простій після початку війни з Україною. Такі результати показало опитування підприємців в росії сервісом "Актіон Бухгалтерія" на замовлення Forbes.

Крім того, 37,5% опитаних втрачають прибуток та клієнтів, 19% втрачають постачальників, а 17,5% вимушені скорочувати витрати, щоб залишитися на плаву.

До таких заходів вдаються не лише малі, але й цілком великі компанії з іноземними акціонерами. Наприклад, "АвтоВАЗ" вже планує перевести співробітників ще двох своїх заводів на чотириденний робочий тиждень на тлі скорочення поставок комплектуючих внаслідок санкцій.

Втрата робочих місць і зарплат буде тільки розкручувати спіраль економічної кризи та збільшувати соціальну напругу у країні.

Великий бізнес до того ж потерпає від ударів по ще одному слабкому місцю російської економіки – технологічному забезпеченню. Все більше розробників важливого ПЗ відмовляються продавати свою продукцію російським користувачам та обслуговувати вже існуючих клієнтів.

Найгучніша новина сьогоднішнього дня – гігант програмного забезпечення для бізнес-процесів великих компаній SAP зупинятиме підтримку своїх продуктів. Це зачепить роботу російських банків, оборонних, нафтових та металургійних компаній. Крім того, співпрацю з рф припиняють розробники ПЗ Deutsche Telekom та Teradata.

Без провідних технічних рішень компаніям буде дуже складно вести нормальну операційну діяльність. Звичайно, можна звантажувати піратські версії з торент-трекерів, як вже роблять в росії деякі банки щодо рішень кібербезпеки, але, зрозуміло, що якість та надійність такого підходу викликає величезні сумніви. Під загрозою опиняться і клієнти компаній, і сам бізнес.

Крім того, роботу в росії припиняє Spotify, Geberit та Selgros, Holland Colours не розвиватиме бізнес, а Gilead призупиняє всі неосновні бізнес-операції.

Tiffany не купуватиме російські алмази, а фінська залізниця скасовує рейси між Фінляндією та Росією. Ще й мережа преміумготелів Hyatt прийняла перше в своєму роді рішення припинити контракти та бізнес-відносини з одним із російських готелів під брендом групи – Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park.