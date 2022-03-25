Всі розділи
Укр / Рус

Deutsche Telekom припиняє розробку програмного забезпечення в РФ

П'ятниця, 25 березня 2022, 12:06

Німецька телекомунікаційна компанія Deutsche Telekom припиняє розробку програмного забезпечення в РФ.

Про це йдеться у заяві компанії від 24 березня.

"З початку російської загарбницької війни проти України Deutsche Telekom працює над припиненням своєї діяльності з розвитку в Росії – як було оголошено на нашій щорічній прес-конференції 24 лютого", - заявили в компанії.

"Deutsche Telekom не керує жодними мережами в Росії. Ми не маємо ділових відносин з компаніями в Росії. Однак у нас є команда розробників програмного забезпечення, переважно в Санкт-Петербурзі, які надають послуги клієнтам за межами Росії.

Останніми тижнями ми надали цим працівникам можливість працювати за межами Росії. Багато співробітників скористалися цією можливістю і залишили країну", - додали в Deutsche Telekom.

"Ми також забезпечили підтримку якнайкращу наших міжнародних клієнтів без російського сайту. На підставі вищевикладеного ми закриваємо свою діяльність в Росії", - йдеться у заяві.

Перед цим Deutsche Telekom оголосив, що пожертвує мільйон євро Німецькому Червоному Хресту на гуманітарні зусилля в Україні.

Економічна правда

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

компанії Німеччина телеком Росія
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Фармкомпанія Gilead призупиняє всі неосновні бізнес-операції в РФ 25 березня 2022, 10:25
Visові тури в Узбекистан та заморожені вілли у Швейцарії: підсумки на економічному фронті 24 березня 24 березня 2022, 23:22
Техгігант SAP зупиняє роботу "хмари" в РФ, але зупинити роботу частини продуктів не може 24 березня 2022, 22:37
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті