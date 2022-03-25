Німецька телекомунікаційна компанія Deutsche Telekom припиняє розробку програмного забезпечення в РФ.

Про це йдеться у заяві компанії від 24 березня.

"З початку російської загарбницької війни проти України Deutsche Telekom працює над припиненням своєї діяльності з розвитку в Росії – як було оголошено на нашій щорічній прес-конференції 24 лютого", - заявили в компанії.

"Deutsche Telekom не керує жодними мережами в Росії. Ми не маємо ділових відносин з компаніями в Росії. Однак у нас є команда розробників програмного забезпечення, переважно в Санкт-Петербурзі, які надають послуги клієнтам за межами Росії.

Останніми тижнями ми надали цим працівникам можливість працювати за межами Росії. Багато співробітників скористалися цією можливістю і залишили країну", - додали в Deutsche Telekom.

"Ми також забезпечили підтримку якнайкращу наших міжнародних клієнтів без російського сайту. На підставі вищевикладеного ми закриваємо свою діяльність в Росії", - йдеться у заяві.

Перед цим Deutsche Telekom оголосив, що пожертвує мільйон євро Німецькому Червоному Хресту на гуманітарні зусилля в Україні.

Економічна правда