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Фармкомпанія Gilead призупиняє всі неосновні бізнес-операції в РФ

П'ятниця, 25 березня 2022, 10:25

Американська біофармацевтична компанія Gilead Sciences призупинила усі неосновні бізнес-операції в РФ, а також нові клінічні випробування в Росії.

Про це йдеться у заяві гендиректора компанії Деніела О'Дея.

"Протягом останніх тижнів конфлікту в Україні Gilead зосереджувалась на захисті наших співробітників у регіоні та забезпеченні того, щоб люди, які покладаються на наші ліки, могли їх отримувати. 

У війні, де страждає надто багато невинних людей, ми твердо вважаємо, що жодна людина не повинна обходитися без ліків, які можуть врятувати їм життя", - сказав глава компанії.

"Наші команди працюють разом із партнерами з розповсюдження, а також з гуманітарними та неурядовими організаціями, щоб надати наші ліки людям, які цього потребують", - додали в Gilead.

Для підтримки гуманітарних зусиль в Україні Фонд Gilead пожертвував 3 мільйони доларів, програма пожертв співробітників Gilead на сьогодні зібрала 700 000 доларів.

"Хоча ми залишаємось відданими справі полегшення доступу пацієнтів до наших рятівних ліків у Росії, усі неважливі бізнес-операції в країні були призупинені. Будь-який прибуток, отриманий від продажу ліків, буде переданий на гуманітарні заходи для України.

Запуск нових клінічних випробувань в Росії та Україні призупинено", - підкреслили в компанії.

Економічна правда

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фармацевтика компанії Росія
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