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"АвтоВАЗ" переведе всіх співробітників на чотириденний робочий тиждень

П'ятниця, 25 березня 2022, 09:59

Російський автовиробник "АВТОВАЗ" запроваджує режим 4-денного робочого тижня на виробничих майданчиках у Тольятті та Іжевську з 6 червня - це поширюється на всіх працівників компанії.

Про це йдеться у заяві компанії.

Таке рішення пояснили, зокрема, "значним дефіцитом поставок електронних компонентів".

Режим 4-денного робочого тижня введуть на 3 місяці.

Для збереження рівня доходів співробітників керівництво АвтоВАЗу звернулося за підтримкою в уряд. За словами компанії, кошти на підтримку вже виділено.

Нагадуємо:

Працівники "АвтоВАЗу" ідуть у корпоративну відпустку з 4 по 24 квітня через "тривалу кризу в постачанні електронних компонентів".

Економічна правда

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