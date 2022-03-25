"АвтоВАЗ" переведе всіх співробітників на чотириденний робочий тиждень
Російський автовиробник "АВТОВАЗ" запроваджує режим 4-денного робочого тижня на виробничих майданчиках у Тольятті та Іжевську з 6 червня - це поширюється на всіх працівників компанії.
Про це йдеться у заяві компанії.
Таке рішення пояснили, зокрема, "значним дефіцитом поставок електронних компонентів".
Режим 4-денного робочого тижня введуть на 3 місяці.
Для збереження рівня доходів співробітників керівництво АвтоВАЗу звернулося за підтримкою в уряд. За словами компанії, кошти на підтримку вже виділено.
Нагадуємо:
Працівники "АвтоВАЗу" ідуть у корпоративну відпустку з 4 по 24 квітня через "тривалу кризу в постачанні електронних компонентів".
Економічна правда
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