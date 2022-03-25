Всі розділи
Укр / Рус

Канада "качатиме" більше нафти для заміни російської

П'ятниця, 25 березня 2022, 19:42

Канада до кінця року збільшить експорт нафти й газу на 7%, щоб перекрити дефіцит на світовому ринку, який виник внаслідок обмеження імпорту російських енергоресурсів.

Про це заявили у міністерстві природних ресурсів Канади, передає видання Newswire.

"Реагуючи на запити від союзників про допомогу у подоланні дефіциту, спричиненого війною в Україні, канадська промисловість спроможна поступово збільшити експорт газу та нафти в 2022 році на 300 тис. барелів на добу. Мета – замінити російську нафту й газ, не збільшуючи глобальних шкідливих викидів", – повідомили в міністерстві.

Міністр природних ресурсів Джонатан Вілкінсон заявив, що Канада йде на цей крок на прохання європейських партнерів.

"Вони кажуть, що потребують нашої допомоги у відмові від російської нафти й газу в короткотерміновій перспективі, одночасно пришвидшуючи перехід до інших джерел енергії на континенті. Канада має унікальну можливість допомогти з обома завданнями. 

Ми продовжимо співпрацювати із нашими міжнародними партнерами над підтримкою міжнародних енергетичних ринків та пришвидшенням переходу до інших джерел енергії", – сказав Вілкінсон.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Канада нафта газ ЄС Росія
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гуманітарна допомога з Європи, Канади, США: як надіслати 9 березня 2022, 17:44
Канада вводить санкції проти російських банків 23 лютого 2022, 11:01
Інфляція в Канаді зросла до нового 30-річного максимуму 17 лютого 2022, 11:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті