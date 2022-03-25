Канада "качатиме" більше нафти для заміни російської

Канада до кінця року збільшить експорт нафти й газу на 7%, щоб перекрити дефіцит на світовому ринку, який виник внаслідок обмеження імпорту російських енергоресурсів.

Про це заявили у міністерстві природних ресурсів Канади, передає видання Newswire.

"Реагуючи на запити від союзників про допомогу у подоланні дефіциту, спричиненого війною в Україні, канадська промисловість спроможна поступово збільшити експорт газу та нафти в 2022 році на 300 тис. барелів на добу. Мета – замінити російську нафту й газ, не збільшуючи глобальних шкідливих викидів", – повідомили в міністерстві.

Міністр природних ресурсів Джонатан Вілкінсон заявив, що Канада йде на цей крок на прохання європейських партнерів.

"Вони кажуть, що потребують нашої допомоги у відмові від російської нафти й газу в короткотерміновій перспективі, одночасно пришвидшуючи перехід до інших джерел енергії на континенті. Канада має унікальну можливість допомогти з обома завданнями.

Ми продовжимо співпрацювати із нашими міжнародними партнерами над підтримкою міжнародних енергетичних ринків та пришвидшенням переходу до інших джерел енергії", – сказав Вілкінсон.