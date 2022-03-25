Tiffany не купуватиме алмази, видобуті в РФ

Ювелірна компанія Tiffany припинить купувати нові алмази, видобуті в РФ, на тлі тиску на компанію з вимогою прибрати російську продукцію із ланцюгів поставок.

Про це пише Bloomberg.

Обмеження Tiffany подібні до тих, які ввела на початку місяця Signet Jewelers.

"Заборони компаній поширюються лише на нещодавно видобуті дорогоцінні камені, а це означає, що російські діаманти все ще будуть доступні в їхніх магазинах щонайменше кілька місяців, оскільки мережі продають ювелірні вироби, які вони мали до початку війни Росії з Україною", - додає агентство.

У своїй заяві Tiffany зазначила, що її заборона поширюється на алмази, які видобували в Росії станом на 21 березня. Компанія не пояснила, чому вона обрала саме цю дату для припинення купівлі.

Tiffany заявила, що призупинила постачання алмазів з Росії, які індивідуально зареєстровані і мають вагу 0,18 карат і вище.

"Що стосується менших за вагою каменів, які важче відстежити, Tiffany доручила своїм постачальникам припинити купувати російське необроблене каміння від імені компанії та розділяти російські та неросійські так звані діаманти ближнього бою", - додає агентство.

Економічна правда