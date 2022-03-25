Техногігант SAP розвиватиме цифрову блокаду Росії – глава Мінцифри

Техногігант SAP поступово розпочне зупинку підтримки своїх продуктів в банках, оборонних, нафтових та металургійних компаній РФ.

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров за підсумками зустрічі з СEO SAP Крістіана Кляйна.

"Щойно завершив плідну зустріч з CEO SAP. Крістіан Кляйн запевнив мене у повній підтримці України, а SAP збільшить гуманітарну допомогу та підтримку наших біженців. І головне, SAP розвиватиме цифрову блокаду росії та поступово розпочне зупинку підтримки своїх продуктів в банках, оборонних, нафтових та металургійних компаній окупанта", - написав він.

"А після нашої перемоги, SAP відкриє в Україні R&D центр", - додав міністр.

SAP є найбільшим розробником корпоративного програмного забезпечення в Європі і одним із найбільших розробників у світі.

Нагадуємо:

Напередодні німецький технологічний гігант SAP заявив, що зупиняє роботу хмарних сервісів в Росії, але не може зупинити роботу всіх продуктів.

Президент Зеленський закликав техгігантів Microsoft, Oracle та SAP припинити підтримку своїх продуктів в Росії.

Раніше техногігант Microsoft заявив, що зупиняє всі нові продажі в Росії через вторгнення країни в Україну. Аналогічні рішення ухвалив німецький IT-гігант SAP та Oracle. Водночас продукти компанії продовжили працювати на території РФ.

Економічна правда