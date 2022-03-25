Всі розділи
Укр / Рус

Провідний виробник сантехніки Geberit припиняє роботу в РФ

П'ятниця, 25 березня 2022, 17:13

Швейцарський виробник сантехніки Geberit припиняє будь-яку підприємницьку діяльність в Росії.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Виконавча рада Geberit прийняла рішення негайно припинити будь-яку підприємницьку діяльність в Росії", - зявили в Geberit.

Geberit. продовжить платити зарплати 70 співробітникам російської збутової компанії.

"Подальший розвиток подій буде уважно відслідковуватися, а рішення щодо російського бізнесу буудть переглядатися на постійній основі", - додали в компанії.

Група Geberit, що працює у всьому світі, є європейським лідером у сфері санітарно-гігієнічних виробів. 

Економічна правда

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

компанії Росія
powered by lun.ua
Матеріали за темою
ЄС запровадить нові правила для обмеження впливу техногігантів 25 березня 2022, 14:52
20% компаній в Росії скоротили або відправили у простій співробітників 25 березня 2022, 14:19
Нідерландський виробник фарб Holland Colours не розвиватиме бізнес в Росії і Білорусі 25 березня 2022, 12:27
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті