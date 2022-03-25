Провідний виробник сантехніки Geberit припиняє роботу в РФ
Швейцарський виробник сантехніки Geberit припиняє будь-яку підприємницьку діяльність в Росії.
Про це йдеться у заяві компанії.
"Виконавча рада Geberit прийняла рішення негайно припинити будь-яку підприємницьку діяльність в Росії", - зявили в Geberit.
Geberit. продовжить платити зарплати 70 співробітникам російської збутової компанії.
"Подальший розвиток подій буде уважно відслідковуватися, а рішення щодо російського бізнесу буудть переглядатися на постійній основі", - додали в компанії.
Група Geberit, що працює у всьому світі, є європейським лідером у сфері санітарно-гігієнічних виробів.
Економічна правда
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