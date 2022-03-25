Країни ЄС домовилися про спільні закупівлі газу

Країни Євросоюзу домовилися про спільні закупівлі газу на шляху до приборкання високих цін на енергетику, і таким чином створюють важіль впливу проти РФ.

Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла на пресконференції на підсумками засідання.

Вона зазначила, що ЄК розглядала різні сценарії того, як можна пом’якшити вплив високих цін на енергетику на споживачів та бізнес, зокрема – грошову підтримку держави, ваучери, пільгові податки, прайс-кепи тощо. Всі опції мали свої плюси та мінуси, зауважила фон дер Ляєн.

Енергетичний мікс і конкретні ситуації всіх країн-членів дуже різні, продовжила вона, але вважає, що блок має діяти разом, аби показати свою вагу на ринку.

"Тому я наполягала на потужній європейській позиції. Якщо подивимося на ринок газу, то 75% світового ринку – це європейські країни. Ми маємо найбільшу купівельну спроможність, і тому ми будемо використовувати нашу спільну ринкову владу замість того, аби випередити одне одного та підвищувати ціни ще далі", – заявила президентка ЄК.

Як пише Інтерфакс-Україна з посиланням на висновки засідання ЄК, країни ЄС розроблять платформу для спільних закупівель газу, яка буде відкрита і для країн Східного партнерства, зокрема – України.



Крім того, зазначила фонд дер Ляєн, ЄС пропонує встановити мінімальний запас у газових сховищах (ПСГ) на рівні 80% на цей рік, а на наступний збільшити норму до 90%, аби вберегтися від перебоїв у постачанні.





