Всі розділи
Укр / Рус

Нідерландський виробник фарб Holland Colours не розвиватиме бізнес в Росії і Білорусі

П'ятниця, 25 березня 2022, 12:27

Нідерландський виробник фарб та покриттів Holland Colours оголосив про припинення розвитку бізнесу в РФ та Білорусі.

Про це йдеться у заяві компанії.

Так, Holland Colors зупиняє весь розвиток ринку та бізнесу в Росії та Білорусі, але продовжуватиме продажі наявним клієнтам відповідно до санкцій ЄС.

"Я рішуче засуджую акти агресії та насильства, і я засмучений руйнівним впливом, який вони мають на український народ", – сказав генеральний директор компанії Коен Вінке.

Експортні продажі в Росію, Білорусь та Україну становлять менше 4% від загального доходу групи Holland Colors. 

"Дотримуючись чинних міжнародних законів і правил та поважаючи санкції, Holland Colors готова продовжувати співпрацю зі своїми існуючими клієнтами в регіоні. Розвитку нового бізнесу не буде. Holland Colors не має інвестицій в Росії, Білорусі чи Україні. Компанія продовжить уважно стежити за ситуацією", - додали в компанії.

Економічна правда

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Нідерланди компанії Росія
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Нідерландська Eneco не буде укладати нові контракти на поставки газу з Росії 22 березня 2022, 17:01
У Нідерландах підготують план на випадок припинення Росією поставок газу 25 січня 2022, 19:27
Міжнародна компанія вийшла з газового бізнесу Пінчука 5 січня 2022, 11:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті