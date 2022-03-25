Нідерландський виробник фарб Holland Colours не розвиватиме бізнес в Росії і Білорусі
Нідерландський виробник фарб та покриттів Holland Colours оголосив про припинення розвитку бізнесу в РФ та Білорусі.
Про це йдеться у заяві компанії.
Так, Holland Colors зупиняє весь розвиток ринку та бізнесу в Росії та Білорусі, але продовжуватиме продажі наявним клієнтам відповідно до санкцій ЄС.
"Я рішуче засуджую акти агресії та насильства, і я засмучений руйнівним впливом, який вони мають на український народ", – сказав генеральний директор компанії Коен Вінке.
Експортні продажі в Росію, Білорусь та Україну становлять менше 4% від загального доходу групи Holland Colors.
"Дотримуючись чинних міжнародних законів і правил та поважаючи санкції, Holland Colors готова продовжувати співпрацю зі своїми існуючими клієнтами в регіоні. Розвитку нового бізнесу не буде. Holland Colors не має інвестицій в Росії, Білорусі чи Україні. Компанія продовжить уважно стежити за ситуацією", - додали в компанії.
Економічна правда
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