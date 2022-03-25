Яхта Мордашова після санкцій повертається "додому" у Владивосток

Мегаяхта Lady M Мордашова getty images

Яхта підсанкційного олігарха Алєксєя Мордашова повертається з Сейшел назад у Росію до Владивостока.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що щонайменше 9 яхт, які належать російським бізнесменам, між днем вторгнення Росії в Україну 24 лютого та 11 березня, коли США оголосили новий пакет санкцій проти родин олігархів, перестали транслювати свою локацію (AIS), як того вимагають міжнародні морські правила. Лише кілька з цих суден належать не підсанкційним олігархам

Згодом яхти з’явилися на мапі знову, але у водах, далеких від вод країн, які впроваджують санкції.

Серед цих яхт була й одна з найбільших яхт світу, Nord, яка належить підсанкційному олігарху Алєксєю Мордашову (власник "Сєвєрсталі"). Вона покинула Сейшельські острови 12 березня, ненадовго зупинилося в Шрі-Ланці і прибула до Сінгапурської протоки 22 березня. Згідно її локації, судно прямує до Владивостока і прибуде туди 29 березня, свідчать дані, зібрані Bloomberg.

Судно Nord завдовжки 142 метри і вартістю 500 мільйонів доларів має дві вертолітні майданчики, кінотеатр та 20 VIP-кают.

Інші яхти, пов’язані з Росією, вимикають свою локацію, залишають європейські курортні міста та пливуть у бік Близького Сходу, де вони привертатимуть менше уваги. Саме там востаннє бачили більшість суден: щонайменше вісім кораблів востаннє бачили поблизу Об’єднаних Арабських Еміратів, Оману або Саудівської Аравії.

Де востаннє бачили російські мегаяхти. Білим кольором – Nord bloomberg

Мега-яхти, що належать росіянам, становлять аж 10% світового флоту, повідомляє Superyacht Group. Мордашов, сталевий мільярдер і третя найбагатша людина Росії, взимку припаркував Nord на Мальдівах і Сейшельських островах.