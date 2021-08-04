Апеляційний суд поновив дію припису НАЗК Кабміну щодо звільнення Вітренка

Юрій Вітренко фото: еп

Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу НАЗК і скасував ухвалу Окружного адмінсуду Києва, якою було зупинено дію припису НАЗК Кабміну щодо припинення строку дії контракту з головою правління "Нафтогазу" Юрієм Вітренком.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Зазначається, що суд задовольнив апеляційну скаргу відомства 3 серпня.

НАЗК у приписі вимагало від уряду скасувати пункти 8 та 9 розпорядження Кабміну № 370-р і вирішити питання щодо припинення строку дії контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України" Юрієм Вітренком.

"У зв’язку з рішенням суду припис НАЗК до Кабміну щодо незаконного призначення голови правління НАК "Нафтогаз України" підлягає виконанню", - заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

"Звертаємо увагу, що однією із підстав ініціювання справи стала начебто відсутність можливості скасування урядом пунктів 8 та 9 згаданого розпорядження.

Саме тому Олександр Новіков направив до Кабміну лист, у якому пояснюється, що закон передбачає конкретний механізм для виконання припису", - пояснили у відомстві.

За словами НАЗК, для цього необхідно скликати засідання уряду та ініціювати розгляд таких питань:

скасування як незаконних пунктів 8 та 9 розпорядження уряду № 370-р. Скасування п. 9 вказаного розпорядження вимагається виключно в частині підписання контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України", оскільки саме його укладення здійснено з порушенням ст. 26 Закону України "Про запобігання корупції";

припинення дії контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України" як незаконного.

"НАЗК готове надавати консультаційну підтримку у виконанні припису. Наш пріоритет - забезпечити дію ЗУ "Про запобігання корупції", - додав Новіков.

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"Ми орієнтуємось на оцінку громадян України, а не міжнародних партнерів". Голова НАЗК Новіков про вимогу звільнити Вітренка

Нагадуємо:

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 1 липня направило припис голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд, у якому вимагає припинити контракт з головою правління НАК Юрієм Вітренком як незаконний.

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що припис НАЗК суперечить законодавству і буде оскаржений в суді.

2 липня голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко звернувся до ОАСК з проханням зупинити дію припису НАЗК від 1 липня голові наглядової ради НАК з вимогою припинити з ним контракт, а також - визнати припис протиправним і скасувати його.

5 липня Окружний адмінсуд Києва зупинив дію припису НАЗК від 1 липня на адресу наглядової ради НАК "Нафтогаз України" щодо припинення контракту з головою правління компанії Юрієм Вітренком.

За результатами засідання наглядової ради Нафтогазу, що відбулося 24-25 червня, розгляд питання щодо можливого відсторонення голови правління Юрія Вітренка перенесли на одне з наступних засідань.

Повідомлялось, що наглядова рада НАК "Нафтогаз" на позачерговому засіданні 24 червня може розглянути питання відсторонення голови правління компанії Юрія Вітренка.

Окружний адмінсуд Києва задовольнив заяву про забезпечення адміністративного позову прем'єра Дениса Шмигаля, зупинивши дію припису НАЗК по Юрію Вітренку до набрання законної сили рішення у справі за позовом Шмигаля.

Голова НАЗК Олександр Новіков вніс Кабміну припис про усунення порушень ст. 26 ЗУ "Про запобігання корупції", відповідно до припису розпорядження уряду про призначення голови правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка і контракт з ним мають бути скасовані як незаконні. Вітренко заявляє, що припис незаконний.

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Економічна правда