НАЗК вимагає у голови наглядової ради "Нафтогазу" припинити контракт із Вітренком

Юрій Вітренко фото: ЕП

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 1 липня направило припис голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд, у якому вимагає припинити контракт з головою правління НАК Юрієм Вітренком як незаконний.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"У приписі НАЗК вимагає припинити контракт № 1 з головою правління НАК "Нафтогаз України" як незаконний на підставі ч. 2 ст. 26 Закону України "Про запобігання корупції".

Припис був складений після ознайомлення НАЗК із поясненнями, наданими Кабінетом Міністрів України (КМУ) до Окружного адміністративного суду міста Києва. У поясненнях КМУ вказав, що для припинення контракту необхідне рішення наглядової ради товариства", - йдеться у повідомленні.

У НАЗК нагадали, що 14 червня унаслідок моніторингу додержання законодавства про запобігання конфлікту інтересів виявили порушення в діяльності екс-заступника міністра енергетики України, який наразі обіймає посаду голови правління НАК та внесли припис Кабміну.

"Так, ЗУ "Про запобігання корупції" передбачає, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна приймати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. Таке обмеження діє незалежно від того, скільки особа працювала на посаді до звільнення.

Водночас, працюючи в Міненергетики, колишній заступник міністра системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК "Нафтогаз України". Отже, його призначення на посаду голови правління цього товариства порушує закон", - додали в НАЗК.

"Зазначимо, що для того, щоби виконати закон та припинити незаконний контракт із головою НАК "Нафтогаз України" загалом не потрібно жодних приписів. Однак, коли закон не виконується, то НАЗК зобов’язане реагувати на такі порушення", - зазначили у відомстві.

"Єдина мета НАЗК у цьому питанні - забезпечити верховенство права. Ми впевнені, що громадяни України зацікавлені в тому, щоб українські закони працювали на практиці, а не "на папері", - заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

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"Ми орієнтуємось на оцінку громадян України, а не міжнародних партнерів". Голова НАЗК Новіков про вимогу звільнити Вітренка

Нагадуємо:

За результатами засідання наглядової ради Нафтогазу, що відбулося 24-25 червня, розгляд питання щодо можливого відсторонення голови правління Юрія Вітренка перенесли на одне з наступних засідань.

Повідомлялось, що наглядова рада НАК "Нафтогаз" на позачерговому засіданні 24 червня може розглянути питання відсторонення голови правління компанії Юрія Вітренка.

Окружний адмінсуд Києва задовольнив заяву про забезпечення адміністративного позову прем'єра Дениса Шмигаля, зупинивши дію припису НАЗК по Юрію Вітренку до набрання законної сили рішення у справі за позовом Шмигаля.

Голова НАЗК Олександр Новіков вніс Кабміну припис про усунення порушень ст. 26 ЗУ "Про запобігання корупції", відповідно до припису розпорядження уряду про призначення голови правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка і контракт з ним мають бути скасовані як незаконні. Вітренко заявляє, що припис незаконний.

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Економічна правда