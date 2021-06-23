Наглядова рада "Нафтогазу" може у четвер розглянути відсторонення Вітренка

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Наглядова рада НАК "Нафтогаз" на позачерговому засіданні 24 червня може розглянути питання відсторонення голови правління компанії Юрія Вітренка.

Про проведення позачергового засідання наглядової ради ЕП повідомили у прес-службі компанії. Порядок денний засідання невідомий, додав представник НАК.

Про те, що на позачерговому засіданні наглядової ради "Нафтогаз" розглядатиметься питання відсторонення голови правління Юрія Вітренко, минулого тижня повідомила голова ради Клер Споттісвуд.

"Наразі я скликала позачергове засідання наглядової ради, щоб обговорити відсторонення голови правління. З метою забезпечення дотримання найвищих стандартів належного корпоративного врядування, я вважаю, що таке відсторонення відповідає інтересам "Нафтогазу" та України", - йдеться в заяві Споттісвуд.

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"Ми орієнтуємось на оцінку громадян України, а не міжнародних партнерів". Голова НАЗК Новіков про вимогу звільнити Вітренка

Нагадуємо:

Окружний адмінсуд Києва задовольнив заяву про забезпечення адміністративного позову прем'єра Дениса Шмигаля, зупинивши дію припису НАЗК по Юрію Вітренку до набрання законної сили рішення у справі за позовом Шмигаля.

Повідомлялось, що прем'єр Денис Шмигаль хоче оскаржити припис НАЗК по голові правління "Нафтогазу" Юрію Вітренку - відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва.

Уряд зобов’язався до 15 червня 2021 року надати остаточне рішення щодо припинення повноважень голови НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка у зв’язку з приписом Національного агентства запобігання корупції, наглядова рада ініціює відсторонення.

Юридичний департамент НАК "Нафтогаз України" заявляє, що припис НАЗК щодо голови правління компанії Юрія Вітренка є необґрунтованим та не відповідає вимогам законодавчих актів.

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Кабмін найближчим часом оскаржить в суді припис НАЗК про скасування рішення призначити головою НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

Голова НАЗК Олександр Новіков вніс Кабміну припис про усунення порушень ст. 26 ЗУ "Про запобігання корупції", відповідно до припису розпорядження уряду про призначення голови правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка і контракт з ним мають бути скасовані як незаконні. Вітренко заявляє, що припис незаконний.

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Економічна правда