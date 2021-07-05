Суд зупинив дію припису НАЗК щодо контракту Вітренка

Юрій Вітренко фото: ЕП

Окружний адмінсуд Києва зупинив дію припису НАЗК від 1 липня на адресу наглядової ради НАК "Нафтогаз України" щодо припинення контракту з головою правління компанії Юрієм Вітренком.

Про це повідомляє Департамент з інтегрованих комунікацій НАК.

Зазначається, що таке рішення суд ухвалив 5 липня в порядку забезпечення позову Юрія Вітренка про скасування припису НАЗК.

"Рішення ОАСК логічно узгоджується із висновками міжнародної юридичної компанії, які є у розпорядженні Нафтогазу та свідчать, що НАЗК діяло з очевидними порушеннями закону.

У випадку виявлення порушень, на які посилається нацагентство, та для припинення трудового договору з головою правління компанії, воно мало звернутися до суду, а не спрямовувати припис до наглядової ради Нафтогазу, чи до будь-якого іншого адресата", - йдеться в позиції компанії.

У суді пояснили, що ухвалили рішення зупинити дію припису НАЗК від 1 липня до набрання законної сили рішення у справі.

"Окремо суд зауважує: ухвала щодо вжиття заходів забезпечення позову жодним чином не має визначального впливу на рішення, яке згодом може бути ухвалено у зв’язку із розглядом спору щодо визнання протиправним та скасування припису НАЗК від 1 липня", - додали в ОАСК.

ОАСК відкрив провадження в адміністративній справі за позовом Юрія Вітренко до НАЗК, підготовче судове засідання відбудеться 14 липня.

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"Ми орієнтуємось на оцінку громадян України, а не міжнародних партнерів". Голова НАЗК Новіков про вимогу звільнити Вітренка

Нагадуємо:

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 1 липня направило припис голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд, у якому вимагає припинити контракт з головою правління НАК Юрієм Вітренком як незаконний.

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що припис НАЗК суперечить законодавству і буде оскаржений в суді.

2 липня голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко звернувся до ОАСК з проханням зупинити дію припису НАЗК від 1 липня голові наглядової ради НАК з вимогою припинити з ним контракт, а також - визнати припис протиправним і скасувати його.

За результатами засідання наглядової ради Нафтогазу, що відбулося 24-25 червня, розгляд питання щодо можливого відсторонення голови правління Юрія Вітренка перенесли на одне з наступних засідань.

Повідомлялось, що наглядова рада НАК "Нафтогаз" на позачерговому засіданні 24 червня може розглянути питання відсторонення голови правління компанії Юрія Вітренка.

Окружний адмінсуд Києва задовольнив заяву про забезпечення адміністративного позову прем'єра Дениса Шмигаля, зупинивши дію припису НАЗК по Юрію Вітренку до набрання законної сили рішення у справі за позовом Шмигаля.

Голова НАЗК Олександр Новіков вніс Кабміну припис про усунення порушень ст. 26 ЗУ "Про запобігання корупції", відповідно до припису розпорядження уряду про призначення голови правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка і контракт з ним мають бути скасовані як незаконні. Вітренко заявляє, що припис незаконний.

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Економічна правда