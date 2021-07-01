Вітренко відреагував на новий припис НАЗК: оскаржить в суді

Юрій Вітренко ЕП

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що припис НАЗК суперечить законодавству і буде оскаржений в суді.

Про це повідомляє Департамент з інтегрованих комунікацій НАК.

"Чому НАЗК не звертається до суду для припинення відповідного контракту, а грається в політику і в чиїх інтересах це відбувається? Чому досі Нацагентство не реалізувало надане законом право на звернення до суду, а штампує приписи, умисно поглиблюючи конфлікт, автором якого є вони самі?", - сказав він.

"Згідно із чинним законодавством, такого способу реагування НАЗК на порушення як припис, не передбачено у разі застосування статей 26 та 67 Закону України "Про запобігання корупції".

Законом України "Про запобігання корупції" у частині 2 статті 26 передбачено, що порушення встановленого пунктом 1 частини першої цієї статті в частині обмеження щодо укладення трудового договору (контракту) є підставою для припинення відповідного договору", - йдеться у позиції "Нафтогазу".

"Правочини у сфері підприємницької діяльності, вчинені з порушенням вимог пункту 1 частини першої цієї статті, можуть бути визнані недійсними.

Водночас, у разі виявлення порушень, передбачених частиною першою цієї статті, Національне агентство звертається до суду для припинення трудового договору (контракту), визнання правочину недійсним", - додали в компанії.

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"Ми орієнтуємось на оцінку громадян України, а не міжнародних партнерів". Голова НАЗК Новіков про вимогу звільнити Вітренка

Нагадуємо:

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 1 липня направило припис голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд, у якому вимагає припинити контракт з головою правління НАК Юрієм Вітренком як незаконний.

За результатами засідання наглядової ради Нафтогазу, що відбулося 24-25 червня, розгляд питання щодо можливого відсторонення голови правління Юрія Вітренка перенесли на одне з наступних засідань.

Повідомлялось, що наглядова рада НАК "Нафтогаз" на позачерговому засіданні 24 червня може розглянути питання відсторонення голови правління компанії Юрія Вітренка.

Окружний адмінсуд Києва задовольнив заяву про забезпечення адміністративного позову прем'єра Дениса Шмигаля, зупинивши дію припису НАЗК по Юрію Вітренку до набрання законної сили рішення у справі за позовом Шмигаля.

Голова НАЗК Олександр Новіков вніс Кабміну припис про усунення порушень ст. 26 ЗУ "Про запобігання корупції", відповідно до припису розпорядження уряду про призначення голови правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка і контракт з ним мають бути скасовані як незаконні. Вітренко заявляє, що припис незаконний.

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Економічна правда