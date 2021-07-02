Вітренко просить суд скасувати припис НАЗК щодо його контракту

Гоолова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко просить Окружний адмінсуд міста Києва зупинити дію припису НАЗК від 1 липня голові наглядової ради НАК з вимогою припинити з ним контракт, а також - визнати припис протиправним і скасувати його.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"До Окружного адміністративного суду міста Києва від Юрія Вітренка надійшли адміністративний позов та заява про його забезпечення.

Відповідачем зазначене - Національне агентство з питань запобігання корупції, третіми особами - Кабінет Міністрів України та АТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", - йдеться у повідомленні.

У заяві про забезпечення позову Вітренко, зокрема, просить ОАСК зупинити дію припису НАЗК від 1 липня 2021 року. Водночас, у позовній заяві він просить визнати протиправним та скасувати припис.

"Наразі суд вирішує питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі", - заявили в суді.

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"Ми орієнтуємось на оцінку громадян України, а не міжнародних партнерів". Голова НАЗК Новіков про вимогу звільнити Вітренка

Нагадуємо:

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 1 липня направило припис голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд, у якому вимагає припинити контракт з головою правління НАК Юрієм Вітренком як незаконний.

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що припис НАЗК суперечить законодавству і буде оскаржений в суді.

За результатами засідання наглядової ради Нафтогазу, що відбулося 24-25 червня, розгляд питання щодо можливого відсторонення голови правління Юрія Вітренка перенесли на одне з наступних засідань.

Повідомлялось, що наглядова рада НАК "Нафтогаз" на позачерговому засіданні 24 червня може розглянути питання відсторонення голови правління компанії Юрія Вітренка.

Окружний адмінсуд Києва задовольнив заяву про забезпечення адміністративного позову прем'єра Дениса Шмигаля, зупинивши дію припису НАЗК по Юрію Вітренку до набрання законної сили рішення у справі за позовом Шмигаля.

Голова НАЗК Олександр Новіков вніс Кабміну припис про усунення порушень ст. 26 ЗУ "Про запобігання корупції", відповідно до припису розпорядження уряду про призначення голови правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка і контракт з ним мають бути скасовані як незаконні. Вітренко заявляє, що припис незаконний.

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Економічна правда