Наглядова рада Нафтогазу перенесла розгляд відсторонення Вітренка

фото: нафтогаз

За результатами засідання наглядової ради Нафтогазу, що відбулося 24-25 червня, розгляд питання щодо можливого відсторонення голови правління Юрія Вітренка перенесли на одне з наступних засідань.

Про це йдеться у заяві незалежних членів наглядової ради Нафтогазу, що є у розпорядженні редакції.

У наглядовій раді зазначили, що наголосили правлінню на необхідності правильного застосування всіх політик і процедур компанії, особливо у сфері прийняття на роботу та звільнення людей.

Крім того, рада звернулась до правління із вимогою переглянути внутрішні документи з питань комплаєнсу на предмет їхньої прийнятності та усунення прогалин, які можуть існувати.

Вітренко, натомість, запевнив, що перегляд стратегії та організаційної структури, який є основоположним компонентом затвердженої Дорожньої карти, буде завершений до 1 липня.

У пресслужбі Нафтогазу зазначили, що не мають наразі у своєму розпорядженні інформації від наглядової ради. Там нагадали, що, згідно статуту, "наглядова рада - це колективний орган, і офіційна позиція має бути підтримана усіма без виключення членами наглядової ради і поширюватись відповідним чином".

Читайте також: Переворот у "Нафтогазі": чи(м) кращий Вітренко за Коболєва?

"Ми орієнтуємось на оцінку громадян України, а не міжнародних партнерів". Голова НАЗК Новіков про вимогу звільнити Вітренка

Нагадуємо:

Наглядова рада НАК "Нафтогаз" на позачерговому засіданні 24 червня може розглянути питання відсторонення голови правління компанії Юрія Вітренка.

Окружний адмінсуд Києва задовольнив заяву про забезпечення адміністративного позову прем'єра Дениса Шмигаля, зупинивши дію припису НАЗК по Юрію Вітренку до набрання законної сили рішення у справі за позовом Шмигаля.

Голова НАЗК Олександр Новіков вніс Кабміну припис про усунення порушень ст. 26 ЗУ "Про запобігання корупції", відповідно до припису розпорядження уряду про призначення голови правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка і контракт з ним мають бути скасовані як незаконні. Вітренко заявляє, що припис незаконний.

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Економічна правда