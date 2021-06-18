Суд зупинив дію припису НАЗК щодо звільнення Вітренка з "Нафтогазу"

Окружний адмінсуд Києва задовольнив заяву про забезпечення адміністративного позову прем'єра Дениса Шмигаля, зупинивши дію припису НАЗК по Юрію Вітренку до набрання законної сили рішення у справі за позовом Шмигаля.

Про це повідомляє прес-служба ОАСК.

"Суд прийшов до висновку про обґрунтованість поданої заяви про забезпечення позову та, як наслідок, про наявність підстав та необхідність вжиття заходів її забезпечення, оскільки, їх невжиття може істотно ускладнити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав, або інтересів позивача", - йдеться у повідомленні.

При цьому, суд зазначає, що вжиття заходів забезпечення позову не є вирішенням публічно-правового спору по суті.

"Наразі, вжиття заходів забезпечення позову суд вважає вимушеним заходом, оскільки їх невжиття призведе до негативних наслідків, для відновлення яких необхідно буде докласти значних зусиль та витрат", - пояснили в суді.

Також повідомляється, що ОАСК відкрив провадження у справі за позовом Шмигаля, який позивається до НАЗК щодо скасування припису.

"Розгляд даної справи здійснюватиметься за правилами спрощеного позовного провадження в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін. Судове засідання призначено на 29 червня", - додали в суді.

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"Ми орієнтуємось на оцінку громадян України, а не міжнародних партнерів". Голова НАЗК Новіков про вимогу звільнити Вітренка

Нагадуємо:

Повідомлялось, що прем'єр Денис Шмигаль хоче оскаржити припис НАЗК по голові правління "Нафтогазу" Юрію Вітренку - відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва.

Уряд зобов’язався до 15 червня 2021 року надати остаточне рішення щодо припинення повноважень голови НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка у зв’язку з приписом Національного агентства запобігання корупції, наглядова рада ініціює відсторонення.

Юридичний департамент НАК "Нафтогаз України" заявляє, що припис НАЗК щодо голови правління компанії Юрія Вітренка є необґрунтованим та не відповідає вимогам законодавчих актів.

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Кабмін найближчим часом оскаржить в суді припис НАЗК про скасування рішення призначити головою НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

Голова НАЗК Олександр Новіков вніс Кабміну припис про усунення порушень ст. 26 ЗУ "Про запобігання корупції", відповідно до припису розпорядження уряду про призначення голови правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка і контракт з ним мають бути скасовані як незаконні. Вітренко заявляє, що припис незаконний.

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Економічна правда