Наглядова рада "Нафтогазу" не стала приймати рішення щодо відсторонення Вітренка

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" на позачерговому засіданні 6 липня не стала приймати рішення про можливе відсторонення голови правління компанії Юрія Вітренка.

Про засідання повідомила у Facebook член наглядової ради "Нафтогазу" Наталія Бойко.

За її словами, текст за результатами засідання ради 6 липня узгоджений усіма членами.

"Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" провела 6 липня позачергове засідання наглядової ради разом із засіданням Комітету з призначень та винагород для розгляду порядку денного щодо прийняття рішень на виконання припису НАЗК, внесеного у порядку, встановленому пунктом 53 частини першої, частиною шостою статті 12 ЗУ "Про запобігання корупції", 01 липня 2021 року.

За результатами рішень, прийнятих нами під час цих засідань, ми визнаємо той факт, що дію припису НАЗК No 31-02/62/21, внесеного 01 липня 2021 року, було зупинено 05 липня 2021 року ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва у справі No 640/18576/21 на підставі звернення Вітренка Ю.Ю", - цитує Бойко позицію НР.

"З огляду на це ми висловлюємо свою глибоку стурбованість триваючою невизначеністю щодо ситуації з призначенням голови правління, що має визначальний вплив на можливість виконання нами Спільної дорожньої карти, яка була погоджена під переобрання наглядової ради компанії в травні 2021 року", - йдеться у позиції наглядової ради.

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"Ми орієнтуємось на оцінку громадян України, а не міжнародних партнерів". Голова НАЗК Новіков про вимогу звільнити Вітренка

Нагадуємо:

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 1 липня направило припис голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд, у якому вимагає припинити контракт з головою правління НАК Юрієм Вітренком як незаконний.

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що припис НАЗК суперечить законодавству і буде оскаржений в суді.

2 липня голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко звернувся до ОАСК з проханням зупинити дію припису НАЗК від 1 липня голові наглядової ради НАК з вимогою припинити з ним контракт, а також - визнати припис протиправним і скасувати його.

5 липня Окружний адмінсуд Києва зупинив дію припису НАЗК від 1 липня на адресу наглядової ради НАК "Нафтогаз України" щодо припинення контракту з головою правління компанії Юрієм Вітренком.

За результатами засідання наглядової ради Нафтогазу, що відбулося 24-25 червня, розгляд питання щодо можливого відсторонення голови правління Юрія Вітренка перенесли на одне з наступних засідань.

Повідомлялось, що наглядова рада НАК "Нафтогаз" на позачерговому засіданні 24 червня може розглянути питання відсторонення голови правління компанії Юрія Вітренка.

Окружний адмінсуд Києва задовольнив заяву про забезпечення адміністративного позову прем'єра Дениса Шмигаля, зупинивши дію припису НАЗК по Юрію Вітренку до набрання законної сили рішення у справі за позовом Шмигаля.

Голова НАЗК Олександр Новіков вніс Кабміну припис про усунення порушень ст. 26 ЗУ "Про запобігання корупції", відповідно до припису розпорядження уряду про призначення голови правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка і контракт з ним мають бути скасовані як незаконні. Вітренко заявляє, що припис незаконний.

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Економічна правда