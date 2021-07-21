Вітренко розповів, чи планує ще раз подаватись на посаду голови "Нафтогазу"

Юрій Вітренко фото: ЕП

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що повністю оновлений склад наглядової ради має запрацювати приблизно у листопаді, щоб у нового складу був час до травня обрати нового керівника "Нафтогазу", але у нього "поки інші плани на майбутнє".

Про це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Цього разу взагалі це питання не стоїть, бо є більш серйозні нагальні питання "Північного потоку-2". Однак, з цього питання є прогрес - нещодавно був у першому читанні прийнятий закон щодо продовження реформи корпоративного управління.

Сподіваємося, найближчим часом буде відкритий конкурс на четвертого члена незалежного наглядової "Нафтогазу" і нарешті, після великої перерви, цей новий член наглядової ради буде відібраний у результаті відкритої конкурентної процедури", - відповів Вітренко на питання, чи є питання корпоративного управління "Нафтогазу" проблемним у відносинах зі США.

"Повністю оновлений склад наглядової ради має запрацювати приблизно у листопаді, щоб у нового складу був час до травня обрати нового керівника "Нафтогазу", - додав він.

"Чесно кажучи я не хотів мати зараз цю посаду. Поки у мене інші плани на майбутнє, але складно сказати, особливо розуміючи які величезні виклики стоять перед "Нафтогазом", - сказав Вітренко у відповідь на питання, чи планує подаватись на посаду.

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"Ми орієнтуємось на оцінку громадян України, а не міжнародних партнерів". Голова НАЗК Новіков про вимогу звільнити Вітренка

Нагадуємо:

Національне агентство з питань запобігання корупції подало до Шевченківського районного суду міста Києва позов про припинення контракту між НАК "Нафтогаз України" та головою правління товариства Юрієм Вітренком.

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 1 липня направило припис голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд, у якому вимагає припинити контракт з головою правління НАК Юрієм Вітренком як незаконний.

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що припис НАЗК суперечить законодавству і буде оскаржений в суді.

2 липня голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко звернувся до ОАСК з проханням зупинити дію припису НАЗК від 1 липня голові наглядової ради НАК з вимогою припинити з ним контракт, а також - визнати припис протиправним і скасувати його.

5 липня Окружний адмінсуд Києва зупинив дію припису НАЗК від 1 липня на адресу наглядової ради НАК "Нафтогаз України" щодо припинення контракту з головою правління компанії Юрієм Вітренком.

За результатами засідання наглядової ради Нафтогазу, що відбулося 24-25 червня, розгляд питання щодо можливого відсторонення голови правління Юрія Вітренка перенесли на одне з наступних засідань.

Повідомлялось, що наглядова рада НАК "Нафтогаз" на позачерговому засіданні 24 червня може розглянути питання відсторонення голови правління компанії Юрія Вітренка.

Окружний адмінсуд Києва задовольнив заяву про забезпечення адміністративного позову прем'єра Дениса Шмигаля, зупинивши дію припису НАЗК по Юрію Вітренку до набрання законної сили рішення у справі за позовом Шмигаля.

Голова НАЗК Олександр Новіков вніс Кабміну припис про усунення порушень ст. 26 ЗУ "Про запобігання корупції", відповідно до припису розпорядження уряду про призначення голови правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка і контракт з ним мають бути скасовані як незаконні. Вітренко заявляє, що припис незаконний.

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу" на один рік.