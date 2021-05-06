Блінкен не приховує шоку від руйнування корпоративного управління в "Нафтогазі" – ЦПК

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що рівень і якість підтримки України залежить від рівня проведення реформ у галузі управління та антикорупції, і маркером рівня проведення реформ є МВФ.

Про це заявила у Facebook виконавча директорка "Центру протидії корупції" Дар'я Каленюк за підсумками розмови представників громадянського суспільства, бізнесу, антикорупційних органів з держсекретарем США Блінкеном.

"Основний меседж Блінкена: рівень та якість підтримки України від США прямо залежить від рівня проведення реформ у галузі доброго врядування та антикорупції. І маркером рівня проведення реформ - є МВФ.

Держсекретар не приховує шоку від руйнування корпоративного управління в Нафтогазі. Для нього важливим є сильні антикорупційні інституції, зокрема припинення атак на антикорупційне бюро зі сторони влади.

Визначальною буде судова реформа, успішність якої залежатиме від рівня залучення незалежних міжнародних експертів до очищення органів суддівського самоврядування", - заявила Каленюк.

За її словами, Блінкен запитав поради, чим США можуть допомогти Україні ще, окрім висловлення занепокоєння відкатом реформ у галузі антикорупції та доброго врядування.

Каленюк також зазначила, що "у США і в держсекретаря є чітке розуміння, що корупція - це загроза нацбезпеці України, прирівняна до воєнної загрози зі сторони Росії".

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Нагадуємо:

У МВФ заявили, що залишаються у стані переговорів з Україною та чекають більшого прогресу для виділення другого траншу за програмою stand by.

Президент України Володимир Зеленський не відповів на питання журналістів, як ситуація в "Нафтогазі" позначиться на ситуації в країні.

"Центр протидії корупції" надіслав до НАЗК звернення щодо обставин, які можуть свідчити про порушення головою правління "Нафтогазу" Юрієм Вітренком вимог і обмежень, встановлених ЗУ "Про запобігання корупції".

Раніше про конфлікт інтересів у Вітренка заявили в наглядовій раді "Нафтогазу".

Члени правління НАК "Нафтогаз України" закликали Кабмін врегулювати ситуацію щодо наглядової ради компанії до 14 травня, інакше члени правління не матимуть змоги виконувати свої обов’язки.

Усі члени наглядової ради "Нафтогазу" подали письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень - воно набуде чинності 14 травня 2021 року.

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Крім того, уряд припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Водночас, нинішніх незалежних членів Наглядової ради НАК та представників держави у Наглядовій раді було переобрано в такому самому складі до проведення конкурсу на 4 незалежних членів ради.

Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.

Економічна правда