Кабмін переобрав 5 членів наглядової ради "Нафтогазу" терміном до року

Кабмін під час засідання 19 травня переобрав 5 членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" терміном до одного року.

Про це повідомив у Facebook прем'єр Денис Шмигаль.

"Сьогодні під час засідання Кабінету Міністрів було переобрано п’ятьох членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" терміном до одного року.

Уряд залишається відданим подальшій реформі корпоративного управління за найкращими світовими стандартами, де чітко визначені не лише права й обов’язки, а й відповідальність за роботу", - написав прем'єр.

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Нагадуємо:

Уряд запросив членів наглядової ради "Нафтогазу" на засідання та планує продовжити співпрацю з наглядовою радою до проведення нового конкурсу.

5 членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" готові прийняти пропозицію Кабміну та підписати контракти про роботу терміном ще на один рік.

П'ять із шести членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" 30 квітня 2021 року публічно оголосили про припинення своїх повноважень. Відповідно до корпоративних процедур, які діють в компанії, припинення їхніх повноважень набуває чинності 14 травня.

Членам наглядової ради "Нафтогазу" надійшла пропозиція від уряду залишитися ще на рік - держава готова підписати контракти з членами наглядової ради на той самий термін, що й із генеральним директором.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував наглядовій раді НАК "Нафтогаз України" залишитися працювати до проведення нового конкурсу.

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" і призначив Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Крім того, уряд припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Водночас, нинішніх незалежних членів Наглядової ради НАК та представників держави у Наглядовій раді було переобрано в такому самому складі до проведення конкурсу на 4 незалежних членів ради.

Члени наглядової ради "Нафтогазу" подали письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень - воно набуде чинності 14 травня 2021 року.

Член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Роберт Бенш поскаржився голові правління компанії Юрію Вітренкові, що голова ради Клер Споттісвуд довгий час не допускає його до засідань.

Економічна правда