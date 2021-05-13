Наглядовій раді "Нафтогазу" запропонували залишитись. Тимчасово
Голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував наглядовій раді НАК "Нафтогаз України" залишитися працювати до проведення нового конкурсу.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
"Єрмак повідомив, що 13 травня на зустрічі з наглядовою радою компанії за участю урядовців усій наглядовій раді буде запропоновано залишитися працювати під гарантії збереження конструктивного діалогу з новим головою правління НАК "Нафтогаз". Вона працюватиме до проведення нового прозорого конкурсу", – йдеться в повідомленні.
Керівник Офісу президента розповів, що 13 травня був підписаний контракт на 12 місяців з новим головою правління "Нафтогазу" Юрієм Вітренком, а наступного керівника обиратимуть на прозорому конкурсі, який стартує через 6 місяців.
"Коли почне працювати новий склад наглядової ради, автоматично розпочнеться підготовка до нового конкурсу щодо вибору голови правління", – йдеться в повідомленні.
Єрмак зазначив, що наразі триває підготовка проєкту закону про вдосконалення корпоративного управління юридичними особами, акціонером яких є держава.
Заступниц керівника Офісу президента Юлія Свириденко зазначила, що є мета чіткіше розмежувати функції держави як акціонера та прописати "прозорі критерії оцінки" наглядових рад.
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Нагадуємо:
Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" і призначив Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".
Крім того, уряд припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".
Водночас, нинішніх незалежних членів Наглядової ради НАК та представників держави у Наглядовій раді було переобрано в такому самому складі до проведення конкурсу на 4 незалежних членів ради.
Економічна правда
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