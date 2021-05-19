Уряд планує продовжити співпрацю з наглядовою радою "Нафтогазу" до нового конкурсу – Шмигаль

Уряд запросив членів наглядової ради "Нафтогазу" на засідання та планує продовжити співпрацю з наглядовою радою до проведення нового конкурсу.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Сьогодні до засідання уряду приєднаються члени наглядової ради "Нафтогазу". Ми повністю підтримуємо і залишаємося відданими подальшій реформі корпоративного управління за найкращими світовими стандартами.

Зокрема, уряд планує покращити роботу номінаційного комітету, який відповідає за призначення членів незалежних наглядових рад, зокрема, розглядаємо залучення до такого комітету представника від наших міжнародних партнерів", - сказав Шмигаль.

"Також уряд планує продовжити співпрацю з наглядовою радою "Нафтогазу" і провести в подальшому абсолютно прозорий конкурс і на посаду членів наглядової ради, і на посаду голови правління.

Тому зараз ми насправді розпочинаєм повноцінну корпоративну реформу, де чітко визначені не тільки права і обов'язки, а і відповідальність за роботу", - додав він.

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Нагадуємо:

П'ять із шести членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" 30 квітня 2021 року публічно оголосили про припинення своїх повноважень. Відповідно до корпоративних процедур, які діють в компанії, припинення їхніх повноважень набуває чинності 14 травня.

Членам наглядової ради "Нафтогазу" надійшла пропозиція від уряду залишитися ще на рік - держава готова підписати контракти з членами наглядової ради на той самий термін, що й із генеральним директором.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував наглядовій раді НАК "Нафтогаз України" залишитися працювати до проведення нового конкурсу.

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" і призначив Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Крім того, уряд припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Водночас, нинішніх незалежних членів Наглядової ради НАК та представників держави у Наглядовій раді було переобрано в такому самому складі до проведення конкурсу на 4 незалежних членів ради.

Члени наглядової ради "Нафтогазу" подали письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень - воно набуде чинності 14 травня 2021 року.

Член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Роберт Бенш поскаржився голові правління компанії Юрію Вітренкові, що голова ради Клер Споттісвуд довгий час не допускає його до засідань.

Економічна правда