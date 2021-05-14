5 із 6 членів наглядової ради "Нафтогазу" припиняють свої повноваження

П'ять із шести членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" 30 квітня 2021 року публічно оголосили про припинення своїх повноважень. Відповідно до корпоративних процедур, які діють в rомпанії, припинення їхніх повноважень набуває чинності 14 травня.

Про це йдеться в прес-релізі Департаменту з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що припиняють повноваження Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейден, Юлія Ковалів та Наталія Бойко.

"Таким чином, у складі наглядової ради Нафтогазу залишається Роберт Бенш, громадянин США, який був призначений в якості представника держави у 2020 році та перепризначений урядом наприкінці квітня поточного року.

Через це наглядова рада не буде мати кворуму для прийняття вкрай необхідних рішень. Один із варіантів врегулювання ситуації - призначення нового складу наглядової ради НАК "Нафтогаз України", - заявили у Департаменті комунікацій.

Раніше уряд визнав незадовільною діяльність наглядової ради та правління НАК "Нафтогаз України" у 2020 році.

"Однак акціонер в особі Кабміну незмінно налаштований на продовження реалізації реформи корпоративного управління", - заявили в "Нафтогазі".

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Нагадуємо:

Членам наглядової ради "Нафтогазу" надійшла пропозиція від уряду залишитися ще на рік - держава готова підписати контракти з членами наглядової ради на той самий термін, що й із генеральним директором.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував наглядовій раді НАК "Нафтогаз України" залишитися працювати до проведення нового конкурсу.

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" і призначив Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Крім того, уряд припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Водночас, нинішніх незалежних членів Наглядової ради НАК та представників держави у Наглядовій раді було переобрано в такому самому складі до проведення конкурсу на 4 незалежних членів ради.

Члени наглядової ради "Нафтогазу" подали письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень - воно набуде чинності 14 травня 2021 року.

Член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Роберт Бенш поскаржився голові правління компанії Юрію Вітренкові, що голова ради Клер Споттісвуд довгий час не допускає його до засідань.

Економічна правда