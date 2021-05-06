Член наглядової ради "Нафтогазу" поскаржився на недопуск до засідань

Роберт Бенш

Член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Роберт Бенш поскаржився голові правління компанії Юрію Вітренкові, що голова ради Клер Споттісвуд довгий час не допускає його до засідань.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

У своєму листі Бенш заперечує обвинувачення у наявності "конфлікту інтересів", про який йдеться в оприлюдненому нещодавно листі трьох незалежних членів НР НАК на адресу прем'єра-міністра Дениса Шмигаля.

Бенш стверджує, що немає жодних документів, що підтверджують такі звинувачення, як і немає жодних юридичних перешкод, які можуть зупинити виконання ним повноважень члена наглядової ради компанії.

Нагадуємо:

З проханням скасувати рішення про включення до наглядової ради НАК Роберта Бенша через наявність конфлікту інтересів зверталася "Укрнафта".

У компанії зазначали, що за безпосереднього сприяння Бенша на користь підконтрольної йому компанії-нерезидента з "Укрнафти" було стягнуто 145,7 млн доларів. Рішення суду залишається невиконаним і компанія вживає заходів щодо захисту своїх прав.

Екс-голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" також заявив про наявність у Бенша "величезного конфлікту інтересів", зокрема щодо його участі в проекті Louisiana Natural Gas Exports.

До наглядової ради "Нафтогазу" входять незалежні директори Клер Споттісвуд (Велика Британія), Бруно Лескуа (Франція), Амос Хохштайн (США) і Людо Ван дер Хейден (Бельгія), а також представники держави – Наталія Бойко, Юлія Ковалів і Роберт Бенш.

Економічна правда