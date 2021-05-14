Членам наглядової ради "Нафтогазу" запропонували залишитися на рік – Шмигаль

Членам наглядової ради "Нафтогазу" надійшла пропозиція від уряду залишитися ще на рік - держава готова підписати контракти з членами наглядової ради на той самий термін, що й із генеральним директором.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час зустрічі з послами країн Групи семи та Представництва ЄС в Україні, передає Урядовий портал.

"В четвер, 13 травня, відбулася зустріч представників уряду й Офісу президента з членами наглядової ради НАК "Нафтогаз України". За словами Дениса Шмигаля, держава готова підписати контракти з членами Наглядової ради на той самий термін, що й із генеральним директором", - йдеться у повідомленні.

"Членам наглядової ради НАК "Нафтогаз України" надійшла пропозиція від акціонера залишитися на рік. За цей час ми проведемо прозорий і публічний відбір кандидатів до нової наглядової ради, а вже після цього конкурс на нового СЕО компанії.

Уряд готовий зробити кроки на зустріч заради того, щоб забезпечити стабільність компанії в цей перехідний період", - сказав Шмигаль.

Також він заявив, що на зустрічі з членами наглядової ради "Нафтогазу" обговорили можливість приєднання до ради представника Сполучених Штатів.

За його словами, уряд сподіватиметься на позитивне рішення наглядової ради.

Крім цього, Шмигаль запевнив, що уряд незмінно налаштований на продовження реалізації реформи корпоративного управління та інших ключових для України реформ.

За його словами, Україна з допомогою міжнародних партнерів має гарну можливість реалізувати реформу корпоративного управління за найвищими стандартами.

"Разом із країнами Групи семи й міжнародними фінансовими партнерами ми маємо шанс розпочати нову сторінку у впровадженні реформи корпоративного управління на головних стратегічних компаніях України", - сказав прем'єр.

Він додав, що одним із перших кроків для перезапуску реформи корпоративного управління має стати відновлення роботи номінаційного комітету.

"Було б добре бачити комітет, який би став не тільки інструментом відбору якісних кандидатів для наглядових рад, але й майданчиком для обговорення проблемних питань, які у нас виникають у багатьох компаніях", - заявив він.

Під час зустрічі Шмигаль запропонував голові Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу долучити до роботи номінаційного комітету представників ЄС.

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Нагадуємо:

Голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував наглядовій раді НАК "Нафтогаз України" залишитися працювати до проведення нового конкурсу.

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" і призначив Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Крім того, уряд припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Водночас, нинішніх незалежних членів Наглядової ради НАК та представників держави у Наглядовій раді було переобрано в такому самому складі до проведення конкурсу на 4 незалежних членів ради.

Члени наглядової ради "Нафтогазу" подали письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень - воно набуде чинності 14 травня 2021 року.

Економічна правда