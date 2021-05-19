Наглядова рада "Нафтогазу" готова підписати контракти ще на рік – Споттісвуд

5 членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" готові прийняти пропозицію Кабміну та підписати контракти про роботу терміном ще на один рік.

Про це на засіданні уряду заявила голова наглядової ради Клер Споттісвуд.

"Ми асболютно поділяємо спільну ціль захистити інтереси "Нафтогазу" та забезпечити стабільність його діяльності. Ми всі п'ятеро готові прийняти пропозицію про наше перепризначення на строк до 1 року на умовах наших попередніх контрактів.

І це гарантується у дорожній карті, яку ми минулого тижня направили уряду", - підкреслила Споттісвуд.

"Ми вважаємо, що надзвичайно важливо зберегти поточний склад правління, вони - найкраща команда, яка коли-небудь була в компанії. І вони дійсно є фахівцями світового рівня.

Ми відкриті до пропозиції щодо призначення нових членів правління, і, безумовно, такі кандидати будуть розглядатися у рамках належного процесу і затверджуватися", - додала вона.

"Ми були б дуже вдячні, якби ви надавали свою підтримку у нагляді, зокрема, за публічною комунікацією призначеного голови правління", - також сказала Споттісвуд.

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Нагадуємо:

Уряд запросив членів наглядової ради "Нафтогазу" на засідання та планує продовжити співпрацю з наглядовою радою до проведення нового конкурсу.

П'ять із шести членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" 30 квітня 2021 року публічно оголосили про припинення своїх повноважень. Відповідно до корпоративних процедур, які діють в компанії, припинення їхніх повноважень набуває чинності 14 травня.

Членам наглядової ради "Нафтогазу" надійшла пропозиція від уряду залишитися ще на рік - держава готова підписати контракти з членами наглядової ради на той самий термін, що й із генеральним директором.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував наглядовій раді НАК "Нафтогаз України" залишитися працювати до проведення нового конкурсу.

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" і призначив Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Крім того, уряд припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Водночас, нинішніх незалежних членів Наглядової ради НАК та представників держави у Наглядовій раді було переобрано в такому самому складі до проведення конкурсу на 4 незалежних членів ради.

Члени наглядової ради "Нафтогазу" подали письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень - воно набуде чинності 14 травня 2021 року.

Член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Роберт Бенш поскаржився голові правління компанії Юрію Вітренкові, що голова ради Клер Споттісвуд довгий час не допускає його до засідань.

Економічна правда