Dnipro Casino: Столичний готель "Дніпро" реєструє торгову марку казино

ПрАТ "Готель Дніпро" подало заявку та почала реєстрацію торгової марки Dnipro Casino, серед вказаних послуг відповідно до індексів Ніццької класифікації - забезпечення устаткуванням для казино (азартних ігор), послуги щодо азартних ігор, послуги нічних клубів (розваги).

Про це свідчать дані у системі Укрпатенту.

Відповідно до індексів Ніццької класифікації, передбачені індекси 28 і 41: окрім зазначених вище послуг, також передбачається проведення лотерей, послуги букмекерських контор, гральні комп'ютерні послуги, відеоігрові консолі та портативні ігри.

"Незабаром після покупки "Дніпра" почався IP тролінг, пов'язаний з легалізацією ринку гемблінгу, і ми вже отримали 5 пропозицій по відкриттю казино, ми вирішили подати на реєстрацію цю ТМ. Зараз бачимо цю проблему і в інших секторах, так що це явно не остання ТМ, яку ми зареєстрували", - заявив у коментарі liga.net представник інвесторів Олександр Кохановський.

Нагадуємо:

Нещодавно видання "Kyivpost" повідомило з посилання на урядове джерело, що серед покупців "Дніпра" є букмекерська компанія "Parimatch". Кохановський цього не заперечив, але відмовився від коментарів.

До державного бюджету 14 вересня надійшли понад 1,111 млрд грн від приватизації готелю "Дніпро" - переможець аукціону ТОВ "Смартленд" виконав усі умови для отримання права власності цього активу.

Антимонопольний комітет надав дозвіл ТОВ "Смартленд" на придбання готелю "Дніпро".

Напередодні Антимонопольний комітет взяв до розгляду другу заяву ТОВ "Смартленд" від 27 серпня про придбання акцій готелю "Дніпро" за результатами приватизації. Перша була повернута заявнику 21 серпня через ненадання заявником всієї необхідної інформації.

Фонд держмайна 15 липня провів аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро" - готель продали за 1 млрд 111 мільйонів 222 тисячі 22 гривні ТОВ "Смартленд". "Дніпро" виставлявся на продаж за стартовою ціною 80,92 млн грн.

Серед претендентів на столичний готель "Дніпро" були представники бізнесового істеблішменту, зокрема, серед учасників аукціону були Степан Черновецький, Томаш Фіала, Вадим Новинський, Сергій Тігіпко та інші.

Після аукціону справжнім покупцем готелю назвав себе бізнесмен та засновник кіберкоманди Navi Олександр Кохановський, який заявив, що створить у готелі центр для кіберспорту. Він відмовився називати публічно хто ще крім нього взяв фінансову участь у придбанні готелю.

Кохановський заявляв, що у готелі не планують запускати гральний бізнес, а інвестори не пов'язані із РФ.

Після аукціону проти продажу готелю в Окружний адмінсуд Києва подали одночасно 4 предметно однакових позови.

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Що відбувається після аукціону